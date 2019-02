Giulia Provvedi in bagno senza vestiti, pubblico in delirio per lei dopo lo scatto pubblicato su Instagram.

Protagoniste assolute della terza edizione del Grande Fratello Vip, Giulia Provvedi e Silvia Provvedi sanno sempre come far parlare di loro. Le gemelline tutto pepe, conosciute come Le Donatella, sono note al pubblico soprattutto per le loro vicende amorose. In particolare Silvia, per via della turbolenta e chiacchieratissima relazione con Fabrizio Corona. La sorella Giulia, invece, è legata al portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini. Anche su questa coppia, non sono mancate le voci di gossip. Secondo alcune indiscrezioni, la Donatella sarebbe stata tradita dal suo partner durante una serata all’Hollywood Milano, proprio mentre la Provvedi si trovava nella casa più spiata d’Italia. Vero o falso? Chi lo sa. Quel che è certo è che la bella Giulia ha perdonato il suo Pierluigi, che ha taggato anche nell’ultima foto postata sul profilo Instagram che condivide con la sorella. Uno scatto molto particolare, che non ha lasciato indifferenti i suoi followers!

Per tutte le ultime novità su Giulia Provvedi, Silvia Provvedi e le ultime voci di gossip sulle Donatella CLICCA QUI!

Giulia Provvedi senza vestiti: lo scatto che ha fatto impazzire i fan

Pochissime ore fa la Donatella dai capelli biondo platino ha postato sui social un selfie che la ritrae davanti allo specchio del bagno senza vestiti. Nello scatto, in bianco e nero, Giulia appare in intimo, in una posa abbastanza provocante, e con lo spazzolino da denti in bocca. Spazzolino citato anche nel messaggio che la ragazza lancia al sul fidanzato proprio sotto la foto in questione: “PS @piergollo è lo spazzolino!”. La foto come sempre ha ottenuto tanti like, cuoricini e commenti di apprezzamento. Giulia, come Silvia, sono infatti molto amate dal pubblico e dal web. Non solo per la loro indiscutibile bellezza, ma anche per il loro carattere spontaneo e frizzante. “Bellissima”, “Sei favolosa”, “Va bene essere bella, ma così è troppo!”. Questi alcuni dei commenti lasciati alla gemella dai suoi sostenitori.