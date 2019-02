Oscar 2019, Lady Gaga in lacrime: momento da brividi

Oscar 2019, la cantante Lady Gaga vince con la sua colonna sonora Shallow, esibizione e discorso post premiazione da brividi.

La notte degli Oscar si è da poco conclusa. Uno dei momenti di questa edizione 2019 che rimarrà impresso nella mente dei fan è sicuramente la salita sul palco della cantante Lady Gaga. La cantante era candidata agli Oscar con il film A star is Born ed ha vinto la ambita statuetta con la canzone Shallow, colonna sonora del film diretto da Bradley Cooper. Per l’occasione Gaga e Cooper si sono esibiti dal vivo sul palco e l’esibizione è stata da pelle d’oca. Tra i due c’era talmente feeling, che qualcuno ha pensato addirittura ad un loro presunto flirt. Gaga però non smette di regalare emozioni e, dopo l’esibizione, arriva il discorso da brividi post premiazione.

Lady Gaga in lacrime alla notte degli Oscar 2019: il suo discorso è da brividi

Subito dopo essere stata premiata, Lady Gaga scoppia in lacrime e con la voce strozzata dall’emozione fa un discorso che ha rapito tutto il pubblico presente. Ecco le sue parole: “Tutto questo è parte di un duro lavoro. Ho lavorato a lungo, per tanto tempo e non si tratta di vincere ma si tratta di non arrendersi” . Parole di grande ispirazione per tutti i fan della cantante che chiosa con una frase da applausi: “Se avete un sogno combattete per realizzarlo. Ci vuole disciplina per la passione. Non importa quante volte siete stati respinti, siete caduti o siete stati sconfitti. Importa quante volte vi siete rialzati e siete stati coraggiosi ad andare avanti”. Una notte indimenticabile insomma per Lady Gaga che, durante la premiazione alla notte degli Oscar 2019 ha stregato il mondo intero con la sua musica, la sua potentissima e soave voce, le sue parole di ispirazione e la sua immensa sensibilità.

