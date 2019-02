Stasera in Tv, lunedì 25 febbraio: Lucci incontra Funari. Appuntamento dedicato alla vita dell’inventore del talk show “popolare”: Gianfranco Funari.

Stasera in tv, lunedì 25 febbraio, in onda su Rai Due un documentario condotto dalla ex iena Enrico Lucci. La settimana scorsa è andato in onda, sempre su Rai Due, un altro documentario di Enrico Lucci, intitolato “Il Meglio dei Reality Sciò“, basato sul rapporto tra il giornalista Emilio Fede e Lele Mora. Stasera invece Rai2 a più di 10 anni dalla sua scomparsa rende omaggio ad un rivoluzionario del piccolo schermo: Gianfranco Funari nello special “Lucci incontra Funari”. Definito come l’inventore del talk show “popolare”, ricordiamo tra i suoi grandi successi tv: “Aboccaperta”, “Mezzogiorno italiano” e “Stasera c’è Funari”, al quale collaborava l’ultima moglie Morena Zapparoli. Ma scopriamo meglio insieme di che cosa parla e le anticipazioni di questo imperdibile appuntamento.

Stasera in Tv, lunedì 25 febbraio: Lucci incontra Funari | Di Che Cosa Parla

Il programma di Enrico Lucci che va in onda stasera su Rai Due ha come obiettivo principale quello di viaggiare in diversi parti d’Italia e scoprire che effetto fa la tanto agognata celebrità. In particolare, questa puntata è dedicata al mitologico presentatore-mattatore Gianfranco Funari. Enrico Lucci ripercorrerà i capitoli fondamentali della vita di Funari considerando la televisione, donne, amici e nemici del presentatore.

Stasera in Tv, lunedì 25 febbraio: Lucci incontra Funari | Anticipazioni

Vi anticipiamo che nel corso della serata evento, in onda su Rai Due alle ore 21.20, Enrico Lucci intervisterà gli amici che sono stati accanto a Funari e alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che lo hanno conosciuto. Tra gli ospiti intervistati presenti a questa serata troveremo in particolare Francesco Rutelli, Chicco Testa, Roberto D’Agostino, Antonio Di Pietro e Maurizio Costanzo.