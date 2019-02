Benevento – Pescara streaming in diretta, come seguirla: no roja directa

La giornata attualmente in corso propone in cadetteria, vale a dire la Serie B, alcune partite davvero niente male valevoli per un turno infrasettimanale che promette fuoco e fiamme. Questa sera, alle ore 18.00, c’è però sicuramente uno dei big match di questa giornata, vale a dire il testa a testa tra il Benevento ed il Pescara. Da una parte i campani viaggiano con il vento in poppa e sono in piena zona play off, dall’altra il Delfino precede la Strega in classifica di solo un punto, forte del suo terzo posto. Insomma, sfida di altissima classifica.

Un evento del genere risulta davvero imperdibile per tutti gli appassionati

Benevento Pescara: come vederla in streaming e in diretta tv

Come detto, si tratta di una gara davvero imperdibile che potrà essere seguita però solo ed esclusivamente sulla piattaforma di DAZN. L’appuntamento, per il fischio di inizio, è alle ore 18.00 e si tratta di una gara che può dirci tanto a proposito delle reali possibilità che hanno queste due compagini di approdare nella massima serie del calcio italiano, o direttamente oppure passando per i play off. Insomma, mettete da parte roja directa ed altri siti illegali e godetevi lo spettacolo che solo DAZN sa offrire. Qui per sapere come fare a guardare gratuitamente DAZN.