Melissa Satta, la posa da capogiro: l’abito è trasparente, si vede tutto

Nonostante negli ultimi giorni Melissa Satta sia al centro del gossip, dobbiamo ammettere che è davvero fantastica. Sono diversi giorni, infatti, che girano voci su una presunta separazione da suo marito Kevin Prince Boateng. E, addirittura, si è sparsa la voce che l’ex velina si sia rivolta ad un suo amico avvocato per avviare le pratiche di separazione. Naturalmente, sia chiaro, per adesso sono solo voci di corridoio. Non c’è stata alcuna smentita o conferma da parte dei interessati. Anche se, a confermare tale tesi è la continua mancanza di scatti insieme su Instagram. Anzi, a tal proposito del social, poche ore fa, Melissa ha pubblicato una foto da far girare la testa.

Melissa Satta è stata senz’altro una delle più belle veline della storia di Striscia la Notizia. Si è saputa distinguere dalla altre con un’innata eleganza, raffinatezza e semplicità. Nonostante, infatti, il successo e un matrimonio con un divo del calcio europeo e italiano, Melissa è rimasta sempre sé stessa. Anche in quest’ultimo scatto, pubblicato poche ora fa su Instagram, l’ex velina mostra il meglio di sé. Indossando un abito che, oltre all’ilarità dei colori, è trasparente, lasciando intravedere qualcosa di troppo. Nonostante questo, però, la foto risulta agli occhi di molti, davvero fantastica. Ma d’altra parte, non avevamo dubbi. Melissa è davvero stupenda. A confermarlo, infatti, ci sono i commenti dei suoi più accaniti fan. Che non perdono mai occasione di potersi complimentare con lei, lasciandosi andare anche a qualche battutina di troppo. Arriverà il “mi piace” di Boateng, così come un po’ di tempo fa?