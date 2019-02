È stato eletto come governatore della Regione Sardegna, ecco chi è Christian Solinas.

Christian Solinas è il nuovo governatore della Regione Sardegna. Lo scrutinio ha dato un risultato molto lontano da quello che erano i sondaggi e che volevano invece vittorioso il candidato di centro-sinistra. Anche se le operazioni di spoglio non si sono ancora concluse il risultato è chiaro e il sindaco di Cagliari ha dichiarato che la vittoria va al centro-destra e che quindi Christian Solinas sarà il nuovo governatore della Sardegna.

Chi è Christian Solinas

42 anni, di Cagliari, segretario del partito sardo d’azione, Senatore della Lega, Christian Solinas è stato eletto in Senato nella lista della Lega il 4 marzo scorso dopo l’alleanza sancita con il carroccio. Matteo Salvini ha spinto molto affinché proprio Solinas corresse come governatore dell’isola come esempio di unione tra Forza Italia e Fratelli d’Italia e Lega. Il governatore infatti, sostenuto dalla coalizione di centro-destra, alla fine ha trionfato. Questo non è il suo primo passo in politica visto che Solinas ha già avuto esperienze nell’esecutivo regionale come assessore dei trasporti della giunta Cappellacci ed è stato consigliere regionale nelle ultime due legislature.

Christian Solinas: titoli di studio e polemiche

Nel 2004 era stato nominato dal Presidente della Regione Sardegna presidente dell’Ersu di Cagliari e, un po’ tardivo, si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Sassari e discute la tesi il 12 dicembre 2018. La sua carriera universitaria era stata macchiata da delle polemiche perché Solinas aveva parlato di una laurea in suo possesso ottenuta al Leibniz Business Institute, un istituto che però non è stato riconosciuto dal Miur ed è stato più volte multato per pubblicità ingannevole.

Christian Solinas: cv e biografia

Nel 2009 è stato eletto consigliere regionale nelle liste del partito sardo d’azione. Nel 2015 invece è diventato segretario nazionale del partito sardo d’azione e dopo un accordo elettorale tra il suo partito e la Lega è diventato senatore della Repubblica nelle liste della Lega nel collegio plurinominale Sardegna 01. A fine novembre è stato poi scelto come candidato governatore alle elezioni regionali di Sardegna del 2019 per una coalizione composta da PSd’Az, da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Unione di Centro, Unione Democratica Sarda, Fortza Paris, Energie per l’Italia, Riformatori Sardi e due liste civiche.

