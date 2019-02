Michelle Hunziker ci mostra sua mamma: un particolare lascia tutti di stucco

Michelle Hunziker è la bionda presentatrice di Canale 5 molto ammirata dagli italiani. Ha tre figlie stupende, una di queste avuta con Eros Ramazzotti: la bellissima Aurora. Adesso, è fidanzata con Tommaso Trussardi, il noto stilista. Di lei conosciamo veramente tutto. Ma un componente della sua famiglia, forse, è stato troppo trascurato fino ad ora.

Michelle Hunziker è sempre sulla cresta dell’onda. Difficile pensare che non si parli di lei. Anche perché la vediamo ogni giorno tramite le storie Instagram, oltre che in televisione. Michelle è una donna eternamente giovane, una di quelle per cui il tempo sembra non essere passato. E, forse, abbiamo capito di chi ha preso.

Michelle Hunziker mostra sua mamma su Instagram: dettaglio pazzesco

Un dettaglio pazzesco a cui non molti avranno fatto attenzione. Si chiama Ineke, la biondissima mamma di Michelle e la sua bellezza è il motivo per cui siamo rimasti senza parole nel vederla nelle storie Instagram della figlia. La presenta ai followers come pittrice, perché ha appena appeso al muro dei quadretti veramente molto carini. Ricordiamo a tal proposito che Ineke, originaria dell’Olanda, si è trasferita in Svizzera per sposare il pittore Rodolfo Hunziker. Forse è lui che le ha trasmesso la passione per la pittura.

PER VEDERE ALTRE FOTO DI MICHELLE E SUA MAMMA –> CLICCA QUI

Quello che però salta subito agli occhi è che sembra veramente molto giovane. Eppure, Ineke ha 74 anni. Insomma, forse abbiamo scoperto che la famiglia Hunziker ha a disposizione in casa propria l’elisir dell’eterna giovinezza. Ci sorprende, davvero, vedere che entrambe sembrano sempre così giovani. Ineke e Michelle sono molto unite. Sono sempre state insieme dopo la separazione dal padre. Ineke è partita con lei dalla Svizzera a Milano proprio per starle vicino ed aiutarla a coronare il sogno di diventare una showgirl.