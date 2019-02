Stasera in Tv, martedì 25 febbraio: Il collegio. Terza puntata della terza edizione del docu-reality di Rai Due. Scopriamo tutti i dettagli.

La serie è ambientata nel 1968 e narra di 18 adolescenti costretti ad adeguarsi alle regole del periodo storico. Impareranno a essere ordinati e disciplinati, rinunciando alle comodità e tecnologie attuali, e vivranno proprio come a quei tempi, seguendo le lezioni per poter conseguire la licenza media del 1968.

Si tratta di un vero e proprio esperimento televisivo e sociale realizzato in collaborazione con Magnolia.

La seconda puntata de Il Collegio ha registrato un record di ascolti tra i giovani, risultando il programma della prima serata più visto dagli under 35.

Stasera in Tv, martedì 19 febbraio: Il collegio | Cast

Come nelle edizioni precedenti, ancora una volta la voce narrante sarà affidata a Giancarlo Magalli. Di seguito vi riporteremo i nomi dei setti professori del Collegio di Celana, a Caprino Bergamasco:

• Andrea Maggi: insegnante di Italiano ed Educazione Civica;

• Maria Rosaria Petolicchio: insegnante di Matematica e Scienza;

• Luca Raina: insegnante di Storia e Geografia;

• Dario Cipani: insegnante di Educazione Fisica;

• David Wayne Callhan: insegnante di Inglese;

• Alessandro Carnevale: insegnante di Educazione Artistica;

• Lucia Gravante: insegnante di Educazione Tecnica.

Stasera in Tv, martedì 26 febbraio: Il Collegio | Anticipazioni Terza Puntata

Dopo le sorprese e le mille avventure durante la gita scolastica e gli inevitabili provvedimenti disciplinari, nella terza puntata Gabriele, Evan, Matias e Michael rischiano ancora l’espulsione per aver tagliato i capelli. Nasceranno dure incomprensioni tra gli studenti che vanno bene a scuola e quelli che, invece, non hanno voglia di studiare.

Inoltre, il preside lancerà una sfida ai suoi alunni.

Non ci resta dunque che attendere stasera alle 21:20 per la messa in onda de Il Collegio 3 su Rai 2.

