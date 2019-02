La serie Adrian tanto discussa, attesa, criticata e infine sospesa, slitta a dopo l’estate. A quanto pare Mediaset ha rivelato le vere motivazioni…

Adrian è una serie televisiva d’animazione del 2019, ideata e scritta da Adriano Celentano. Prodotto per Clan Celentano da Claudia Mori, è frutto di un lungo percorso durato oltre 10 anni: infatti la serie fu annunciata nel 2009 e inizialmente era destinata a Sky, tuttavia poiché è stato più volte rimandato, a causa dei contrasti tra il Clan e le case di produzione, Sky decise di scindersi con il contratto col Clan nel 2012. Anche se nel 2015 viene ripreso da Mediaset, la sua realizzazione fatica ad arrivare a causa del budget di circa 28 milioni di euro. Solo nel gennaio del 2019 approda finalmente su Canale 5. Dopo essere stato definito “il caso televisivo” a causa della sua eccessiva pubblicità ma in particolare per il suo volume, era prima attesissimo, poi è stato criticato, infine sospeso. Infatti la serie tanto discussa è stata rinviata a dopo l’estate, per le puntate che ancora dovevano essere trasmesse. Scopriamo insieme le cause del rinvio.

La serie Adrian slitta a settembre, problemi di salute per il cantante

Dopo una serie di voci sulle cause della sospensione della serie di Adriano Celentano che ha creato tanto scalpore, compresi i bassi ascolti e la salute stessa del cantante, Mediaset ha deciso di fare chiarezza e spiegare il perché dell’accaduto: “Clan e Mediaset comunicano che per esigenze di salute e di convalescenza di Adriano Celentano le ulteriori cinque puntate di Adrian vengono riprogrammate per settembre/ottobre 2019. Il giorno esatto di messa in onda sarà comunicato successivamente. Come da originario sviluppo del programma che vedeva l’aumento progressivo della presenza di Adriano Celentano,quest’ultimo sarà presente in scena in tutte le restanti cinque puntate previste”. Queste sono state le parole esatte scelte dal gruppo Mediaset e pubblicato all’interno di una nota dell’azienda di Cologno Monzese. Il destino della serie quindi è quello di slittare al prossimo autunno, anche se questo comunicato era già stato trasmesso.

