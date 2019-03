C’è posta per te, Enrico si fa perdonare da moglie e figlia grazie ad Elisa

La quarta storia prevede il secondo grande ospite di questa puntata di “C’è posta per te”, vale a dire Elisa. Questa la vicenda. Enrico vuole chiedere scusa a sua moglie Milena ed a sua figlia Francesca. Lui pensava che per essere un buon padre bastasse occuparsi della famiglia economicamente. In realtà, però, è servita la malattia della figlia, un linfonodo di non-Hodgkin, per fargli capire le cose realmente importanti nella sua vita. Lui, infatti, sapeva e sa ancora solo lavorare. La figlia si è dovuto sottoporre ad un ciclo di chemio ma lui non è stato in grado di far altro se non piangere. Per questo vuole chiedere scusa. Era la ragazza a dargli forza e non il contrario.

Davvero molto toccante il discorso di lui, con le due donne che non riescono a trattenere le lacrime. Maria De Filippi, poi, ha letto la lettera scritta dall’uomo per le due donne della sua vita in cui lui ammette quelle che sono state le sue mancanze pur dichiarando chiaramente tutto il suo amore.

C’è posta per te, Enrico realizza il sogno della figlia

Grandissima emozione, poi, per le due donne quando hanno visto Elisa scendere le scale. La cantante, dopo aver fatto un bellissimo discorso, ha regalato una copia del suo nuovo album e dei pass per il suo prossimo concerto vicino Verona, lì dove la famiglia abita. L’ultimo regalo è uno slittino per andare tutti e tre ad andare sulla neve per una vacanza. Ovviamente poi la famiglia ha deciso di aprire la busta. Elisa, poi, canta la sua canzone “Anche fragile”.