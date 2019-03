C’è posta per te, Maria cerca il suo amore dopo 76 anni

La terza storia andata in onda nella puntata di “C’è posta per te” di questa sera è di due innamorati che hanno la fuga insieme ma da allora una zia di lei le ha impedito di partire e da quel momento sono trascorsi 76 anni senza che i due si siano visti. La donna in questione è Maria di 92 anni. Ha incontrato Domenico quando aveva 16 anni ad una festa e lui ha iniziato a corteggiarla. Lei abita in un palazzo, lui tira i sassolini alla finestra di lei che si affaccia e si scambiano. Il fratello maggiore di lei si oppone alla loro storia e quando Domenico si dichiara ottiene un “no”. Il fratello, scoprendo l’interesse di Maria verso Domenico, le tira “due sberle”, citando Maria De Filippi.

Viste le difficoltà, Domenico si arrende e poi si sposa. Dalla data del matrimonio di lui non lo rivede più. Ci sono, però, cinque Domenico che corrispondono alla descrizione. Il primo si rivela essere un’altra persona e lo stesso discorso vale anche per il secondo. Al terzo, però, la cosa pare cambiare, dal momento che sono vari i punti in comune: l’abitudine di fischiare, le serenate fatte da ragazzo. In realtà, però, non è lui: anche lui, infatti, al matrimonio è arrivato prima della donna. Un flop anche il quarto tentativo.

Il quinto non sembra rispondere all’identikit a causa di alcune discordanze legate alle loro abitazioni . A stravolgere la cosa l’informazione relativa al luogo di nascita del quinto Domenica, nato a Tunisi come lei ricordava. Al di là di questo, però, lui resta convinto di non conoscerla e per questo inizialmente chiede di non aprire la busta. In un secondo momento, poi, svela tutto: “Mia moglie mi ha detto di negare sempre e di non aprire la busta”. Per questo motivo la busta resta chiusa.