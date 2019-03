Stasera in tv sabato 2 marzo: ora o mai più | concorrenti | anticipazioni | ospiti

Cosa c’è stasera in TV? Se vi state chiedendo questo è perché sicuramente siete intenzionati a trascorrere un sabato sera a casa, magari seduti comodamente sul divano o magari sdraiati a letto, a guardare dei programmi TV di stasera. Oggi, sabato 2 marzo, c’è in tv la finale del programma condotto da Amadeus, molto seguito in Italia ed anche all’estero. E’ la serata del verdetto finale: solo uno dei concorrenti diventerà il vincitore della seconda edizione del programma Ora o mai più.

Stasera in TV Ora o mai più: la finale | Concorrenti | Ospiti

Stasera in TV avremo la finale del programma Ora o mai più condotto da Amadeus. I concorrenti sono: Paolo Vallesi, Silvia Salemi, Donatella Milani, Barbara Cola, Annalisa Minetti, Jessica Morlacchi, Davide De Marinis e Michele Pecora. Tutti quanti loro sanno che stasera soltanto uno sarà il vincitore dell’edizione di quest’anno.

LEGGI ANCHE —> Sabato 2 marzo: tutti i film e i programmi in prima e in seconda serata

Cosa c’è in palio? Qualcosa di sicuramente molto importante per loro. Ovvero, la pubblicazione di un CD con un inedito, vecchi successi e alcune cover proposte nel corso della trasmissione. Paolo Vallesi proporrà Ritrovarsi ancora, Silvia Salemi invece proverà a vincere con Era Digitale mentre Donatella Milani canterà Non gridare.

Per ulteriori news su tutti i programmi di Stasera in Tv, sabato 2 marzo –> clicca qui

Barbara Cola proporrà il suo inedito A quando l’amore mentre Annalisa Minetti proverà ad emozionare il pubblico con Più in alto. Jessica Morlacchi canterà Senza ali e senza cielo, Davide De Marinis invece salirà sul palco con Naturale, mentre Michele Pecora punterà tutto su I Poeti. Saranno tutti affiancati dai loro maestri Ornella Vanoni, Marcella Bella, Donatella Rettore, Orietta Berti, Toto Cutugno, Red Canzian, Fausto Leali, I Ricchi e Poveri, gli otto concorrenti saranno protagonisti di nuovi duetti.