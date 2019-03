Belen Rodriguez cantante, arriva un commento “speciale” e si emoziona

Belen Rodriguez cantante, arriva un commento “speciale”. La bella argentina risponde dopo aver postato un video in cui mostra le sue doti canore..

Belen Rodriguez è sempre più sexy, e lo dimostra anche con le sue ormai sempre più frequenti performance musicali.

In questi anni ha dimostrato di non essere solo bella, ma anche simpatica, brava a ballare e brava a cantare e si prepara così a Sanremo Young, dove partecipa dall’esterno commentando le esibizioni.

Una delle tante novità di quest’anno, infatti, è la presenza di Belen Rodriguez in giuria (definita “Academy”): la showgirl è l’unico volto non legato in alcun modo alla musica.

Oltre a commentare e giudicare le performance dei giovani concorrenti, Belen si è anche esibita con uno di loro, ricevendo tanti consensi dal pubblico social.

Belen Rodriguez cantante, arriva un commento “speciale”

Belen Rodriguez è molto attiva sui social. Nonostante i suoi followers siano abituati agli scatti hot, la bella argentina è solita postare anche video romantici in cui mostra le sue doti canore, filmandosi nella sala prove del suo appartamento di Milano.

Proprio oggi Belen ha ricevuto un commento da Sergio Sylvestre, cantante che vinse l’edizione di Amici di Maria de Filippi nel 2016.

La showgirl ha molto apprezzato il gesto di Sergio, il quale ha commentato le doti canore di Belen con un semplice e diretto “WOW”.

Già qualche tempo fa la bella showgirl argentina aveva condiviso con i suoi fans un video nel quale cantava per il suo bimbo, il piccolo Santiago. E spesso mostra anche la sua bravura nel suonare la chitarra. Insomma, Showgirl, modella, attrice e adesso cantante!

