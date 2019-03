Belen Rodriguez mozzafiato: abito trasparente, incidente inevitabile

La modella argentina è una vera e propria istituzione su Instagram, dove vanta un seguito davvero notevole. Ogni giorno, infatti, è in grado di deliziare i suoi fan, o seguaci che dir si voglia, con delle foto davvero da urlo e proprio su questa stessa lunghezza d’onda si è posta anche la storia che pochi minuti fa ha condiviso con i suoi fan. Nello scatto in questione, davvero mozzafiato, ha indosso nient’altro che un abito trasparente.

Davanti ad un simile spettacolo gli uomini non possono restare indifferenti dal momento che in maniera del tutto inevitabile si intravede tutto quello che c’è da vedere. La situazione per ragioni a dir poco ovvie vede la temperatura alzarsi in maniera esponenziale.

Belen Rodriguez mozzafiato, fan a bocca aperta

La bellissima modella argentina ha condiviso questa foto in modalità storie su Instagram poco tempo ed in pochissimo tempo ha riscosso un successo davvero notevole. Non è la prima volta che accade: di recente aveva condiviso la foto di una scollatura con un incidente dietro l’angolo.