Stasera in Tv, lunedì 4 marzo: Il Nome della Rosa | Trama | Cast | Anticipazioni

Tra i romanzi scritti nel periodo conclusivo del Novecento italiano merita una menzione particolare “Il nome della rosa”. Premiato a più riprese, lo scritto di Umberto Eco ha riscosso un successo davvero notevole a tal punto che nel 2018 si è pensato di creare una serie TV, con un cast internazionale, su questa fatica letteraria. E’ stata così realizzata e questa sera andrà di scena la prima di otto puntate da 50 minuti l’una.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito delle varie serie TV che vengono proiettate in Italia e per non perderti mai un episodio o un film giorno per giorno, venendo sempre aggiornato sulla programmazione in televisione, allora CLICCA QUI!

Stasera in TV, Il nome della rosa: trama

Per chi non lo sapesse, il romanzo è ambientato nel 1300 e tratta le avventure e le peripezie del personaggio fittizio Guglielmo da Baskerville morto poi per la pesta nera. Da vedere, poi, questa storia come sarà sviluppata nella serie TV dopo la realizzazione cinematografica.

Stasera in TV, Il nome della rosa: cast

La serie in questione è diretta da Giacomo Berretta ed il cast che l’ha realizzata è davvero di primissimo ordine. Questi i nomi di alcuni attori che vi prenderanno parte: John Turturro, Rupert Everett, Damian Hardung, Fabrizio Bentivoglio, Greta Scarano etc.

Stasera in TV, Il nome della Rosa: anticipazioni

La storia è ambientata nel 1327, quando in Italia la spaccatura tra sovrani e Chiesa era fortissima. Il protagonista è il giovane Adso che segue la strada tracciata da Guglielmo da Baskerville, che deve recarsi in abbazia per un motivo molto importante: decidere che indirizzo deve prendere la Chisa, se seguire l’esempio di Cristo o mantenere la sua ricchezza. Qui invece troverai tutte le informazioni relative alla programmazione relativa ai film.