Giulia De Lellis: “Uso i filtri per nascondere un difetto”, ecco di che si tratta

Giulia De Lellis è attualmente una delle influencer più seguite in Italia. Come prova che conferma il suo successo, basta tenere in considerazione i followers che, giorno dopo giorno, aumentano sempre di più sul suo profilo Instagram. Attualmente infatti il suo profilo social conta ben 3,7 milioni di follower. Ebbene sì, la De Lellis, che è partita dal programma pomeridiano di Uomini e Donne per poi arrivare in prima serata come concorrente del Grande Fratello, è diventata una delle figure pubbliche più seguite. Proprio nelle ultime ore però ha pubblicato delle storie insolite dove ha rivelato un problema che sta attualmente vivendo. Ma scopriamo insieme di cosa si tratta.

Giulia De Lellis: “Ecco perché uso i filtri”

Nelle ultime ore la nota influencer, Giulia De Lellis, ha fatto una confessione riguardo ad un suo problema che ha deciso di raccontare attraverso il noto social delle foto. A quanto pare, in risposta a vari direct dei suoi follower sulla sua pelle perfetta, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha voluto chiarire un punto preciso: “Ve l’ho detto mille volte ragazzi: sono i filtri. Non pensate mai che io abbia una pelle perfetta. Anzi ho avuto una bruttissima acne che sto attualmente curando ma la mia pelle la vedete così perché uso i filtri”. Dopo queste parole Giulia si mostra al naturale, quindi senza filtri, e rivela il suo problema al viso. Un coraggio, quella della nota influencer, di confessare la verità delle foto modificate o dei video con i filtri che non tutti al giorno d’oggi hanno.

