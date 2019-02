Chi è Giulia De Lellis: età, carriera, vita privata, curiosità e Instagram

Giulia De Lellis è attualmente una delle influencer più seguite in Italia. Secondo un articolo pubblicato sul quotidiano Il Fatto Quotidiano, infatti, Giulia avrebbe un guadagno molto simile a Chiara Ferragni, altra influecer affermata in Italia. Senza tenere in considerazione, poi, i followers che, giorno dopo giorno, aumentano sempre di più sul suo profilo Instagram. Attualmente, infatti, la romana conta circa 3,7 milioni di fan. Insomma, delle cifre davvero pazzesche. Eppure, conoscete proprio tutto di Giulia? No? Beh, questo è l’articolo adatto a voi. Vi presenteremo, infatti, la bella romana in tutto e per tutto. A partire dalle sue origini e la sua vita privata. Fino poi ad affrontare la sua carriera televisiva, tassello importante della sua fama.

Chi è Giulia De Lellis: ecco la biografia dell’influencer romana

Giulia De Lellis è nata ad Ostia il 15 gennaio del 1996. È proprio in provincia di Roma., infatti, che Giulia nasce e cresce insieme al suo nucleo familiare. Nucleo che, tra l’altro, è davvero numeroso. La sua famiglia, infatti, è composta da papà Giulio, mamma Sandra, sorella Veronica e fratello Giuseppe. Ovviamente, Giulia ha sempre dichiarato di essere molto affezionata ai suoi cari. Come in tutte le famiglie, però, anche nella sua ci sono stati momenti davvero critici. Ricordate il terremoto di Amatrice? Bene. Proprio durante questo tragico evento, Giulia ha perso una cara zia e un suo cugino. Un lutto, quindi, difficile da superare. Ma che, con l’unione e l’amore di tutta la famiglia, sembra fare meno male.

Chi è Giulia De Lellis: ecco la sua carriera televisiva

La carriera di Giulia De Lellis è iniziata davvero pochi anni fa. Correva l’anno 2015 quando ha partecipato al famoso dating show di Canale 5. Il programma di Maria De Filippi, infatti, le ha dato la possibilità di conoscere Andrea Damante. Il bel deejay veronese, con cui Giulia è stata fidanzata per circa due anni. Le cose tra di loro procedevano a gonfie vele, fino a quando, però, l’estate scorsa hanno annunciato la loro chiusura definitiva. Ovviamente, nel famoso studio televisivo Giulia si è completamente distinta dalle altre, grazie al suo carattere schietto e ironico. Tanto che, nel 2017, entra a fare parte del cast ufficiale della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Da quel momento, la sua carriera è tutta in ascesa. Sebbene, infatti, Giulia non sia riuscita a vincere il reality, ha acquistato una notevole popolarità. Tanto che, nel 2018, condurrà una rubrica fissa, dedicata alla cultura, a Mai Dire Talk su Italia 1. Ed, infine, come esperta di tendenze e di moda, sarà presente nelle puntate speciali di Uomini e Donne.

Chi è Giulia De Lellis: ecco la sua vita privata

Come detto precedentemente, quindi, Giulia ha avuto due fidanzati popolari. Il primo senz’altro è stato Andrea Damante, conosciuto negli studi televisivi di Uomini e Donne. Giulia, infatti, era arrivata nel programma proprio per corteggiarlo. E, dopo diversi mesi, è diventata la sua scelta. La loro relazione d’amore è durata per circa un paio di anni. Fino a quando, però, l’estate scorsa hanno deciso di prendere strade completamente separate. Si dice, infatti, che ai tempi della partecipazione del Gf Vip di Giulia, Andrea l’ha tradita più volte. Ovviamente, nulla di certo. Dopo questa relazione, però, la romana è riuscita a riaprire il suo cuore. Da pochi mesi, infatti, è la fidanzata di Irama, ex vincitore di Amici 17. La coppia, grazie agli scatti apparsi sui social, appare felice, spensierata ed innamorata.

Chi è Giulia De Lellis: ecco tutte le sue curiosità

Giulia è davvero un’appassionata di tatuaggi. Non sappiamo, infatti, quanti ne abbia con certezza. Ma vi assicuriamo che ne sono davvero tanti. Tra l’altro, ognuno di essi ha un significato intrinseco. Eccone alcuni:

Il Sacro cuore a contorni neri tatuato all’interno dell’avambraccio sinistro e la croce con il cuore all’interno dell’avambraccio destro rappresentano la fede che accompagna sempre la ragazza;

All’interno dell’avambraccio destro c’è anche la scritta Polyanna, un’eroina che riesce a trovare una soluzione sempre per tutto;

Un ombrellino su cui cadono delle gocce di pioggia racchiudono i momenti di una relazione d’amore tormentata;

Sulla spalla destra, Giulia ha tatuato una frase di una canzone di Elisa;

Un unicorno disegnato sul braccio, accanto alla frase “Let it Be”. Questo è proprio uno dei suoi ultimi tatuaggi, dedicato a sua nipote Matilde.

Nonostante Giulia abbia fatto la sua prima apparizione quando era davvero piccola, la romana non hai mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia estetica. Sono due, infatti, gli interventi a cui si è sottoposta: il seno e le labbra. Per tutto il resto, invece, ci pensa un’alimentazione corretta e tanto sport.

Chi è Giulia De Lellis: ecco il suo lavoro su Instagram

La moda è sempre stata la sua più grande passione. Tanto che, ai tempi di Uomini e Donne, disegnò personalmente l’abito indossato il giorno della scelta. Non avrebbe mai immaginato, però, che da quel momento la sua vita sarebbe cambiata. E che la sua passione sarebbe diventata il suo lavoro. Come spiegato in un recente articolo, infatti, Giulia è un volto molto noto per i famoso brand nazionali. Non solo marche d’abbigliamento. Ma anche case di biancherie intima, cosmetici e prodotti di bellezza. Ovviamente, il frutto del suo lavoro è pubblicato poi su Instagram. Grazie al famoso social network, infatti, la romana riesce a guadagnare con un solo post, circa 6 mila euro. Insomma, delle cifre pazzesche. Ma, d’altra parte, più che meritate.