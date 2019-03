Stasera in tv, martedì 5 marzo: Il collegio su Rai 2 | Di che cosa parla | Anticipazioni.

Tra i reality approdati sul nostro piccolo schermo, questo è sicuramente il più originale di sempre. Stiamo parlando de Il Collegio, in onda martedì 5 marzo alle 21.20 su Rai 2. La trasmissione mostra le vicende di un gruppo di adolescenti tra i 13 e i 17 anni dei nostri giorni che viene sottoposto all’educazione di un gruppo docenti di vecchio stampo e dai metodi all’antica. Il tutto si svolge nel famosissimo Collegio Convitto di Celana, in provincia di Bergamo, non più attivo, ma per anni simbolo di rigidità e severità. I ragazzi, in questa terza edizione, sono catapultati esattamente nel 1968, anno noto per le sue agitazioni studentesche. E’ davvero interessante vedere come i ragazzi di oggi possono vivere in un periodo in cui vigevano regole disciplinari ben più ferree di quelle dei nostri tempi. Il reality show si basa sul format americano That’ll Teach’me. La voce narrante è Giancarlo Magalli, come nelle precedenti edizioni.

Stasera in Tv, martedì 5 marzo: Il Collegio, anticipazioni quarta puntata

La quarta puntata de Il Collegio, penultima della terza stagione, inizia con un gita: per l’occasione il Preside invita gli studenti a comportarsi in maniera adeguata e rispettare tutte le regole, in modo che tutto vada per il verso giusto e tutti possano tornare pronti per prepararsi per l’esame che si avvicina. Le sue parole però non hanno raggiunto gli studenti più turbolenti. Le punizioni, i discorsi motivazionali del professor Maggi, una promessa di pizza: niente riesce a mettere in riga alcuni studenti dall’animo davvero ribelle. E se le lezioni di Arte e Letteratura spesso coinvolgono la classe, la Geografia è un vero e proprio incubo, come la matematica. Nelle ore dedicate a quest’ultima disciplina, gli adolescenti danno il peggio di loro stessi, mancando di rispetto all’insegnante.

Riuscirà questo gruppo di adolescenti così indisciplinato a seguire le regole del 1968? Appuntamento a questa sera!