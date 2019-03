Stasera in Tv, martedì 12 marzo: Che Bella Giornata | Trama | Cast. In onda su Canale 5 la famosa commedia interpretata da Checco Zalone.

Stasera in tv, 12 marzo 2019, andrà in onda su Canale 5 alle 21:20, una delle tanto amate commedie interpretate da Checco Zalone, il film “Che bella giornata”. Si prospetta un grande martedì all’insegna dell’intrattenimento, dal momento che in programma ci sono diversi spunti interessanti. Una menzione particolare la merita certamente il film cult di Checco Zalone. Continua quindi con successo la saga dei film di Zalone trasmessi nelle ultime settimane.

LEGGI ANCHE: Stasera in Tv, martedì 12 marzo: tutti i film e i programmi in prima e seconda serata

Stasera in TV, 12 marzo Che Bella Giornata: trama

In questo film vedremo Checco Zalone interpreta la security di una discoteca della Brianza. Tuttavia il suo sogno era di fare il carabiniere ma purtroppo viene respinto al colloquio. Successivamente con la raccomandazione di uno zio si ritrova a lavorare come addetto alla sicurezza del Duomo. Qui conosce la bellissima Farah, una ragazza araba che finge di essere una studentessa di architettura, ai piedi della quale pensa in realtà di mettere una bomba per vendicare l’uccisione della sua famiglia.

Stasera in TV, 12 marzo Che Bella Giornata: cast

Oltre, ovviamente, a Checco Zalone, il cast non è di poco conto. Recita in questo film anche una vera e propria star come Rocco Papaleo insieme a Tullio Solenghi, Nabiha Akkari, nei panni della bellissima Farah, Caparezza, Anna Rita Del Piano. Insomma, l’appuntamento è per le ore 21.20 con questo grande film! In alternativa, va tenuta in considerazione l’ultima puntata de “Il Collegio“.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della programmazione in televisione giorno per giorno, con un riferimento specifico ai grandi film in programma sulle varie emittenti di giorno in giorno: CLICCA QUI