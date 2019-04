Udinese – Empoli in diretta streaming GRATIS in TV, no rojadirecta

Sta entusiasmando e tenendo tutti con il fiato sospeso la lotta salvezza, con tante squadre che ne sono coinvolte e che si stanno contendendo la permanenza nella massima serie del calcio italiano. Tra queste squadre in lotta ci sono certamente anche l’Udinese e l’Empoli che proprio oggi, alle ore 15.00, si affronteranno allo stadio Friuli di Udine.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito del mondo dello spettacolo e dello sport, con un riferimento più particolare e specifico da fare a proposito del mondo del calcio e della nostra amata Serie A, allora CLICCA QUI!

Si tratta di una gara determinante per il futuro di queste due squadre dal momento che chi riuscirà a portare la vittoria a casa muove un passo a dir poco importante verso la salvezza. Andiamo a vedere, dunque, quelle che sono le modalità con le quali sarà possibile seguire il match.

Udinese – Empoli, dove seguirla in streaming e in diretta tv

La partita in questione sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN. Come detto, il fischio d’inizio ci sarà alle ore 15.00 ma potrete seguire sia il pre che il post match con tanti contenuti esclusivi direttamente dallo stadio Friuli. Insomma, ci sono tutti i presupposti per godere di uno spettacolo di elevatissimo livello.

Udinese (4-3-3): Musso; Styger Larsen, De Maio, Troost-Ekong, Zeegelaar; Fofana, Sandro, Mandragora; Pussetto, Lasagna, De Paul. Allenatore: Igor Tudor

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic, Pasqual; Caputo, Farias.

Leggi anche -> Ecco come guardare DAZN gratis: il metodo semplicissimo