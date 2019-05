Maurizio Costanzo ha parlato di Belen Rodríguez, spiegando l’improvvisa diminuzione delle sue apparizioni televisive: “Mediaset non l’ha messa in panchina”.

Di sicuro questo è un periodo molto positivo per Belen Rodríguez, che da qualche mese è tornata con il suo ex marito Stefano De Martino. Ma se la vita privata della showgirl argentina va a gonfie vele, c’è chi è preoccupato per la sua carriera televisiva, che secondo alcuni sarebbe in discesa. A rispondere a questa domanda ci ha pensato Maurizio Costanzo, che nella rubrica da lui tenuta sul settimanale Nuovo, ha replicato alla curiosità di un lettore, preoccupato per le poche apparizioni televisive di Belen dell’ultimo periodo. “Tranquillo, non è stata messa in panchina”, ha scritto Costanzo.

Le parole di Costanzo su Belen Rodriguez

Maurizio Costanzo ha risposto ad un lettore che gli chiedeva il motivo delle sempre minori apparizioni televisive di Belen Rodríguez. Il giornalista ha spiegato che Mediaset ha scelto di non sovraesporla troppo, perché Belen ha dimostrato in questi anni di essere brava, oltre che bellissima. E’ giusto quindi, secondo Costanzo, che non venga inserita a caso in tutti i programmi, ma che abbia uno spazio giusto per lei, che valorizzi le sue capacità. Le parole di Costanzo non possono che essere gradite alla showgirl argentina, che in passato è stata anche criticata dal marito di Maria De Filippi, perché secondo lui eccedeva nel mettere in piazza la sua vita privata. Costanzo ha inoltre spiegato che Belen non è blindata da Mediaset ed è quindi giusto che faccia anche esperienze diverse, come quella del giudice a Sanremo Young.

Belen, meno tv per stare vicino a Stefano

Maurizio Costanzo ha parlato di Belen Rodríguez nella rubrica da lui curata sul settimanale Nuovo, rispondendo ad alcune curiosità di un lettore. Il giornalista ha spiegato che in questo periodo Belen è alle prese con numerosi cambiamenti anche nella sua vita privata, riferendosi in particolare al ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino. “E’ giusto che lei si prenda del tempo per la sua famiglia”, ha scritto Costanzo per rispondere al lettore che gli chiedeva il perché delle minori apparizioni tv di Belen. Ultimamente, in effetti, la famiglia De Martino sta cercando di ritrovare il proprio equilibrio dopo alcuni anni di separazione. Stefano e Belen sono recentemente tornati da una vacanza in Marocco e in questi giorni si trovano insieme a Ibiza.

