Federica Sciarelli ospiterà Pamela Prati a Chi L’Ha Visto, ma chi è la famosa conduttrice e volto del programma storico di Rai 2? Ecco tutto quello che vi serve sapere.

Federica Sciarelli, conduttrice ormai storica di Chi L’ha Visto, è balzata agli onori delle cronache per aver deciso, a quanto pare, di ospitare Pamela Prati nel suo famoso programma dopo la storia di Mark Caltagirone, il fidanzato “fantasma” della showgirl. Ancora non si sa in che modo e sotto quale formula precisa la Prati sarà ospite di Federica Sciarelli, ma intanto noi scopriamo chi è la Sciarelli, la sua età, la laurea, i gossip sul suo naso, la malattia e la storia con Woodcock.

Federica Sciarelli: età e laurea

Classe 1958 Federica Sciarelli ha 61 anni ed è una famosissima giornalista e conduttrice televisiva italiana. Da anni ormai il suo volto è collegato al programma che si occupa di persone scomparse, Chi l’ha visto. Da ragazza si laurea e a soli 20 anni aveva già conseguito una borsa di studio per l’avviamento alla carriera giornalistica. Inizia a lavorare all’Ufficio Informazioni Parlamentari e, nel 1978 approda al TG3 dando così il via alla sua carriera giornalistica. Da cronista e inviata Federica Sciarelli poi va a condurre Primo Oiano, l’approfondimento del telegiornale e, dal 2004, conduce il programma Chi L’ha Visto.

Il caso Woodcock e Federica Sciarelli

La conduttrice di Chi L’ha Visto, Federica Sciarelli, era stata accusata di essere tramite di informazioni tra il magistrato Hnery John Woodcock e Il Fatto Quotidiano. La Sciarelli è stata così tacciata di concorso in rivelazione di segreto d’ufficio poiché il giornale avrebbe pubblicato del materiale coperto in realtà dal segreto istruttorio. La giornalista è stata poi scagionata e, sia la sua posizione che quella di Woodcock sono state archiviate il 17 gennaio 2018.

Malattia e ferita al naso di Federica Sciarelli: cosa era successo

A novembre 2018 Federica Sciarelli si era presentata in studio a Chi l’Ha Visto con un gigantesco ematoma sul naso e, tutti, hanno iniziato a preoccuparsi pensando anche che la donna potesse essere stata affetta da qualche malattia. La conduttrice però ha rassicurato il pubblico dicendo che non aveva fatto a botte con nessuno e non era nemmeno un difetto televisivo. La Sciarelli non ha precisato, ma ha fatto capire si potesse trattare di una malattia perché aveva dichiarato che sperava che in qualche mese la situazione potesse tornare alla normalità.

Per sapere tutto su Federica Sciarelli e il caso di Pamela Prati a Chi L’ha Visto –> clicca qui