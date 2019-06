Ultimo, Ipocondria: significato del nuovo singolo e la presentazione del concerto evento del 4 luglio a Roma allo Stadio Olimpico.

Il cantautore romano, Ultimo, sta facendo impazzire i suoi fan. Il tour Colpa delle Favole sta ottenendo un successo dietro l’altro e ora esce Ipocondria, il suo nuovo singolo che sarà un tormentone dell’estate 2019. Come se non bastasse si avvicina anche la data evento del concerto, già sold out, del 4 luglio 2019 allo Stadio Olimpico di Roma intitolata “La Favola”.

Testo Ipoconria, Ultimo: il significato del brano

Ipocondria è il nuovo singolo di Ultimo, estratto dall’album Colpa delle Favole. Si parla in questo brano quindi della paura di ammalarsi che qui viene curata con l’amore più puro e sincero sebbene sia lontano. Un amore che rimane vicino al cuore e che, come dichiara Ultimo, è come due cerchi che si sovrappongono che condividono lo spazio che li accomuna. Spesso la vicinanza fisica non è infatti sinonimo di amore emozionante, anzi: può portare alla noia e all’abitudine con una quotidianità soffocante. Invece in amore desiderare di rivedere qualcuno può avere un potere pazzesco. Un singolo che si incastra perfettamente nell’album Colpa della Favole, in cui Ultimo va ad indagare alcuni aspetti più soffocanti e truci della vita di ogni giorno nonostante il ritmo di questa canzone sia coinvolgente e a tratti allegro e quasi rap da ricordare lo stile di Neffa.

Ultimo, concerto Stadio Olimpico Roma 4 luglio 2019: cosa sapere

Il 3 giugno intanto si è concluso il Colpa delle Favole Tour con una serie di sold out pazzeschi per ben 18 date in altrettanti palazzetti italiani. Intanto però i fan di Ultimo si preparano ad un concerto evento incredibile il 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. Ultimo sarà il primo artista più giovane ad essersi esibito in questo contesto incredibile. L’appuntamento sarà preceduto da una data zero il 29 giugno allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro.