Fabrizio Moro, Figli di Nessuno (Amianto) con Anastasio: il nuovo singolo, significato del testo e cosa sapere sulla collaborazione.

Fabrizio Moro è sicuramente uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano e oggi si è unito al rapper emergente che ha trionfato ad X Factor, Anastasio. I due hanno dato vita ad un singolo pazzesco chiamato “Figli di Nessuno (Amianto) che altro non è che una versione speciale del brano che già era contenuto nell’ultimo disco di Moro e si annovera tra le hit nuove dell’estate 2019. Cerchiamo di scoprire allora tutto sul testo di Figli di Nessuno e su come è nata la collaborazione tra Fabrizio Moro e Anastasio.

Testo Figli di Nessuno (Amianto) significato del brano di Fabrizio Moro e Anastasio

In questo singolo, Figli di Nessuno, lo stile di Anastasio e quello di Fabrizio Moro sembrano fondersi perfettamente. Il testo di Figli di Nessuno è uno di quelli che va ascoltati e capiti a fondo perché deve far riflettere. Si parla infatti della possibilità e della capacità di riscattarsi in una società che evidentemente non tratta tutti nello stesso modo. La voce di Fabrizio e quella di Anastasio raccontano così la loro esistenza, senza ipocrisia di sorta. Sono loro quei figli di nessuno che la vita non ha mai risparmiato e che, anzi, spesso ha risposto a richieste e speranze con delle porte chiuse in faccia.

Fabrizio Moro, Figli di Nessuno: la tracklist dell’album

Figli di Nessuno è il decimo disco di Fabrizio Moro che arriva dopo due anni dalla pubblicazione di Pace. Nell’album troviamo dieci canzoni molto forti in cui il cantautore parla della vita di oggi con il suo solito linguaggio schietto e crudo, proprio come la vita. Senza filtri si mira all’autodeterminazione e al riscatto. Il sound si fonde con una capacità di raccontare che è emozionante. Questa la tracklist di Figli di Nessuno:

Figli di nessuno

Filo d’erba

Quasi

Ho bisogno di credere

Arresto cardiaco

Come te

Non mi sta bene niente

Me’ nnamoravo de te

Per me

#A

Quando ti stringo forte

Per sapere tutto sul nuovo singolo di Fabrizio Moro e Anastasio e le novità di gossip sui cantanti –> CLICCA QUI!