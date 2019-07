Instagram, addio al numero di like per ogni foto: la decisione e cosa cambia

Like alle foto di Instagram addio: arriva la rivoluzione social che mira a riportare l’attenzione sugli scatti e non sugli apprezzamenti.

Molti pensavano fosse una bufala, uno scherzo e invece Instagram ha deciso di eliminare il numero di like dalle foto. Praticamente, nel momento in cui aprite il famoso social network sotto ogni immagine vedrete che quel preciso scatto piace a qualcuno, ma non si vede più la scritta “Piace a John e a altre 1000 persone”. Da oggi molti di voi vedranno soltanto la dicitura “a altre persone”. Molto generico. Quante sono queste altre persone non si sa! Ma perché Instagram ha preso questa decisione?

Addio ai like su Instagram: non si saprà più il numero

L’idea è quella di fare un test per vedere il reale interesse che circola attorno ad una foto lasciando libero chi guarda l’immagine di esprimere il proprio giudizio non basandosi su quanto fanno gli altri. Si tratta di un test che è stato già fatto in Canada e ora tocca a noi e quindi anche in Italia il numero di like sparirà dalle foto, ma saranno visibili solo a chi li ha pubblicati che potrà cliccare sulla dicitura “altre persone” e vedere chi ha messo like e il numero totale.

Questa è una novità che sembra piccola, ma che in realtà mira a cambiare il modo di utilizzare i social. L’idea di Instagram infatti è quella di eliminare un po’ il giudizio degli altri e lasciare che gli utenti possano concentrarsi più sul racconto di se stessi. Anche il restyling del Social Instagram mira questo poiché il numero di follower che seguono ogni profilo è molto meno evidente rispetto a prima. Quello che adesso quindi è un test potrebbe presto diventare realtà al fine di ridurre queste ondate di invidia nei confronti di chi ha più like che sembrano, soprattutto tra i più giovani, generare un po’ di disagio e di sconforto tra chi è meno popolare su Instagram. Bisogna quindi cercare di essere noi stessi smettendo di basare il proprio successo e la proprio forza sui contenuti pubblicati sui social.

Per ulteriori news su tutti i personaggi dello spettacolo CLICCA QUI