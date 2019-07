Temptation Island, la rivelazione di Raffaella Mennoia sulla puntata finale: “Non tutti hanno confermato le scelte del falò”. Ecco cosa ha svelato.

Manca poco alla puntata finale di Temptation Island. Una puntata in cui vedremo i confronti finali delle ultime coppie in gioco, ma non solo. Si saprà, un mese dopo, che ne è stato di tutte le coppie che si sono messe in gioco nel reality dei sentimenti. A questo proposito, Raffaella Mennoia, autrice del programma, svela alcuni dettagli importanti al magazine di Uomini e Donne. Siete curiosi di sapere qualcosa? Allora scopriamolo insieme.

Per conoscere nel dettaglio tutti i tentatori e le coppie di Temptation Island CLICCA QUI

Temptation Island, Raffaella Mennoia lo svela: “Non tutti hanno confermato le scelte del falò”

Pochi giorni e finalmente sapremo come sarà finita tra le coppie di Temptation Island. Siete curiosi di scoprire se le coppie che hanno abbandonato il reality stanno ancora insieme? Per voi ci sarà un doppio appuntamento finale con il programma, lunedì e martedì sera. Nel frattempo però, alcune succulenti anticipazioni arrivano da Raffaella Mennoia, il braccio destro di Maria De Filippi. Al giornale ufficiale di Uomini e Donne, Raffaella ha lanciato un vero e proprio scoop: “Non tutte le coppie hanno confermato la scelta presa durante il falò di confronto.” Uno spoiler davvero succulento. Nulla sarà scontato quindi, durante l’ultima puntata del reality. Che si preannuncia ricca di colpi di scena. Arcangelo sarà tornato con Nunzia? O Jessica avrà sentito la mancanza di Andrea? C’è anche la possibilità che Cristina e David, usciti insieme, abbiano deciso di separarsi dopo il programma. Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire tutte le novità!