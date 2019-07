Temptation Island Anticipazioni, Sabrina disperata dopo aver visto un video del suo fidanzato Nicola: “Mi ha distrutta”. Ecco cosa vedremo nella prossima puntata.

Manca poco per scoprire il destino delle coppie di Temptation Island. Il reality dedicato ai sentimenti si chiuderà la prossima settimana, con un doppio appuntamento lunedì e martedì sera. Tra le coppie ancora ‘in gioco’ c’è quella formata da Sabrina e Nicola. E, a giudicare dal video spoiler postato dal profilo ufficiale del programma, per loro niente di buono all’orizzonte. Nonostante il suo forte interesse per il single Giulio, Sabrina appare letteralmente disperata dopo la visione di un video sul suo fidanzato. Diamo un’occhiata alle anticipazioni.

Per conoscere nel dettaglio i tentatori e le coppie di Temptation Island CLICCA QUI

Temptation Island Anticipazioni, Sabrina piange disperata dopo il video di Nicola: cosa avrà visto?

Nicola e Sabrina usciranno insieme o separati dalla trasmissione? Se lo chiedono in tanti, tra i fan di Temptation Island. Il percorso della coppia nel reality li ha visti sempre più distanti. Se all’inizio era solo Sabrina a essere invaghita di Giulio, negli ultimi giorni è stato anche il suo fidanzato Nicola a legarsi sempre più alla tentatrice Maddalena. E, stando alle immagini spoiler della prossima puntata, Nicola potrebbe essersi spinto davvero oltre. Date un’occhiata al video di anticipazioni:

Cosa avrà mai visto Sabrina nelle immagini riguardanti il suo fidanzato? A giudicare dalla reazione, qualcosa di davvero forte. “Morta, mi ha distrutta”, dichiara la donna, che non trattiene le lacrime davanti alle sue amiche. Tempo di ripensamenti per Sabrina? Non avrà scoperto di sentire la mancanza di Nicola, ora che lui è sempre più vicino a Maddalena? Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire tutta la verità. Appuntamento a lunedì sera sull’isola delle tentazioni!