Nick Carter e la sua bellissima moglie: finalmente arriva una splendida notizia dopo il dramma dell’aborto vissuto qualche mese fa

Nick Carter e la sua amata moglie, Lauren Kitt, hanno appena dato una notizia meravigliosa ai loro follower di Instagram. Una notizia che è arrivata attraverso una foto che ha fatto il carico di like in pochissimo tempo. Ebbene, nonostante il dramma vissuto con l’aborto del secondo figlio, la coppia è pronta a dare alla luce un altro bebè. Ormai, sono passati mesi da quella brutta notizia, ma adesso la coppia sembra aver superato quel momento ed è infatti già in attesa di un altro pargolo. Nella foto formano una famiglia stupenda: con il primogenito Odin Reign, nato ad aprile 2016, che bacia il pancione di Lauren. Un’immagine da incorniciare, insomma.

Nick Carter e sua moglie aspettano un bambino: la meravigliosa notizia

Nick Carter è uno dei cantanti che ha scritto importanti pagine di storia della musica degli anni 2000. In tanti lo ricorderanno come il bel ragazzo biondo dei Back Street Boys. Nel post su Instagram scrive: “Dio ti ringrazio per averci fatto il regalo più bello che potessimo chiedere”. Adesso, cosa dobbiamo pensare? Sarà maschietto o femminuccia? Di sicuro ci aggiorneranno loro stessi con un’altra splendida foto su Instagram. O, chissà, forse vorranno aspettare prima di saperlo e di comunicarlo.

L’aborto: un momento molto brutto per la famiglia

Come detto, la coppia aspettava già un altro figlio qualche mese fa. Poi, però, le cose non sono andate come si era previsto. Così, a settembre 2018, Nick Carter e sua moglie si ritrovavano a dover fare i conti con un vero e proprio lutto dovuto all’aborto. Sarà stato davvero un momento molto negativo per il ragazzo e per sua moglie. Infatti, ricordiamo che sui social scrivevano: “Che Dio ci dia un po’ di pace in questo momento. Non vedevo l’ora di conoscere il mio bebè, dopo tre mesi. Ho il cuore a pezzi”. Adesso, è solo un brutto ricordo. Un’esperienza negativa che gli avrà segnato la vita, ma almeno adesso possono gioire per l’arrivo di questo bambino.