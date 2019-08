Arrestato Francesco Zampaglione: il fratello del leader dei Tiromancino ha rapinato una banca. Tutti i dettagli della vicenda.

Francesco Zampaglione, fratello del leader dei Tiromancino Federico Zampaglione, è stato arrestato ieri dagli agenti di polizia del Reparto Volanti e del commissariato di Monteverdi. L’uomo ha organizzato una rapina in una banca sulla circonvallazione Gianicolense. Una notizia che ha sconvolto il mondo della musica: Francesco scriveva canzoni con e per il più famoso fratello Federico. Ma nel 2015 disse addio ai Tiromancino, a causa delle frequenti liti con il fratello. Oggi, la notizia shock del furto in banca. Scopriamo di più su quanto è accaduto.

Arrestato Francesco Zampaglione: rapina in banca per il fratello del leader dei Tiromancino

Francesco Zampaglione è entrato in banca a volto scoperto e con una pistola che poi si è rivelata essere finta. Il gesto folle è avvenuto poco dopo le ora 14: gli impiegati della banca, terrorizzati, hanno consegnato il denaro chiesto dall’uomo, senza riuscire ad avvisare le autorità. Il fratello del leader dei Tiromancino credeva di ‘farla franca’ cambiando la maglietta che indossava, una volta uscito dalla banca. Ma un uomo che si trovava nella filiale in quel drammatico momento, ha deciso di seguirlo e , chiamando il 112, ha raccontato l’episodio nei minimi dettagli e fornendo le coordinate per rintracciarlo. È così che i poliziotti sono riusciti ad acciuffarlo, in via di Monte Verde. L”uomo non si è ribellato alla vista dei poliziotti ed è stato rinchiuso in serata nel carcere di Regna Coeli. Una storia sconvolgente: Francesco non aveva nessun precedente di rilievo a carico. Dopo l’arresto, la refurtiva è stata recuperata.