Tronisti Uomini e Donne chi è Giulio Raselli : età, lavoro e Temptation Island

Giulio Raselli è stato scelto come Tronista nella nuova edizione di Uomini e Donne 2019-2020.

Giulio Raselli sarà nuovo tronista a Uomini e Donne, Trono Classico. La notizia è arrivata da poco e i fan sono impazziti. Dopo aver corteggiato Giulia Cavaglia ed essere apprdoato come tentatore a Temptation Island ora è il suo turno di sedere sul trono. Il suo è un carattere ‘particolare’, spesso viene etichettato anche come ‘arrogante’. Ma andiamoci piano… cerchiamo di capire perché, così spesso, Giulio viene chiamato così dal pubblico da casa. E’ per questo motivo che cerchiamo di farvelo conoscere meglio attraverso una descrizione dettagliata del personaggio.

Chi è Giulio Raselli: età, lavoro, e quella scelta di andare via di casa a 14 anni…

E’ nato Valenza, Giulio, in provincia di Alessandria in Piemonte. Sin da bambino ha cominciato a muovere i primi passi nel basket. Uno sport che gli è sempre piaciuto e per il quale ha pensato di intraprendere proprio una carriera da professionista. E quando ti piace uno sport, beh, non hai molta scelta: devi cominciare a farlo sin dalla tenera età. Infatti, Giulio Raselli decide di rincorrere il sogno di diventare un cestista professionista quando aveva 14 anni, decidendo di andare via di casa. Una scelta importante, impegnativa. Una scelta che l’ha caratterizzato. Gli ha permesso di sviluppare un carattere forte e deciso. Ed è, forse, proprio per questo motivo che spesso viene definito ‘arrogante’.

La carriera da professionista nel basket non è andata a buon fine. Purtroppo, dopo qualche anno, è tornato a casa. Così, ha dovuto rimboccarsi le maniche e darsi da fare nel lavoro. Ha scelto, quindi, di aiutare la sua famiglia nell’attività di gioielleria. Un marchio, il loro, che prende il nome di “Seven Jewles”. Gli affari vanno a gonfie vele: la gioielleria vanta collaborazioni con diversi personaggi famosi e, insomma, non c’è da lamentarsi.

Un po’ di vita privata…

Sta per mettersi alla prova in un programma molto conosciuto e seguito come Temptation Island. Vestirà i panni del tentatore e, chissà, forse qualche ragazza cadrà nella sua rete. Un ruolo scomodo, il suo, perché potrebbe anche finire per innamorarsi di una ragazza che, in fin dei conti, è già impegnata. Non ha avuto molto tempo per l’amore in tenera età, sempre per un discorso legato agli impegni del basket. Cambiando continuamente città, ha incontrato qualche difficoltà nell’instaurare un rapporto stabile con le donne.

Ha partecipato, come sappiamo, a Uomini e Donne. Ha scelto di fare il corteggiatore nel programma di Maria De Filippi e, fin da subito, si è interessato a Giulia Cavaglia. Sappiamo tutti com’è andata, no? E’ riuscito ad arrivare fino alla scelta mettendo in grande difficoltà Giulia con il rivale, Manuel Galiano.