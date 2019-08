Billie Eilish concerto a Milano 31 agosto 2019: biglietti, come ritirarli e come acquistarli

Concerto di Billie Eilish a Milano oggi 31 agosto 2019: come ritirare i biglietti e come fare per acquistarne.

Billie Eilish è una di quelle cantanti che è uscita da pochissimo nel panorama musicale attuale, ma ha conquistato letteralmente le classifiche radiofoniche di tutto il mondo e le sue hit sono suonate continuamente e utilizzate in maniera quasi fastidiosa addirittura nelle colonne sonore delle Stories di Instagram. Dopo aver fatto incetta di premi agli MTV Video Music Awards 2019, ora finalmente sabato 31 agosto Billie Eilish e i Twenty One Pilots arriveranno in concerto a Milano sul palco di Mind Milano Innovation District area Expo.

Biglietti Billie Eilish Milano 31 agosto: come ritirarli, acquistarli e misure di sicurezza

Di biglietti per il concerto di Billie Eilish ce ne sono ancora, ma bisogna affrettarsi per poter assistere al live. La cassa vendita apre alle ore 12, la cassa crediti alle 16. Per ritirare invece i biglietti dovrete avere con voi la carta d’identità, l’email di conferma inviata da TicketOne al momento dell’acquisto, oppure il numero identificativo dell’ordine per tutti gli acquisti dei biglietti effettuati tramite call center. Attenzione: se va un terzo a ritirare il biglietto serve una delega degli intestatari, una fotocopia del documento d’identità e anche in questo caso le mail di conferma di TicketOne. Il consiglio per non perdersi un attimo del concerto di Billie Eilish a Milano oggi, 31 agosto 2019? Meglio recarsi sul luogo dell’evento con anticipo per facilitare tutti i controlli di sicurezza che, come ormai sappiamo, sono d’obbligo per garantire un corretto svolgimento del live senza intoppi o problematiche.

Orari concerto Billie Eilish a Milano

Il concerto inizierà comunque alle 18 con un’apertura di Fideler, aseguire poi ci sarà alle 7 radio R101 on stage e alle 19:15 Billie che conquisterà il pubblico con tutte le sue hit più famose. Alle 21 invece spazio ai Twenty One Pilots che scalderanno la serata facendo ballare e cantare tutti i presenti.

Per sapere tutto sui tuoi vip preferiti e i programmi tv al top –> CLICCA QUI