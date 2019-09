Tinder, va all’appuntamento con un uomo: uccisa e fatta a pezzi, una storia macabra che lascia tutti a bocca aperta

Una macabra vicenda quella che ha avuto luogo negli Stati Uniti: una donna è stata uccisa e poi fatta a pezzi: il suo corpo è stato ritrovato in 14 parti distinte. Una scena macabra e da pelle d’oca. Questa l’orrenda tragedia che si è consumata in America, vittima una ragazza che stava per andare ad un appuntamento con un uomo conosciuto su Tinder. Mai avrebbe pensato che quello sarebbe stato il suo ultimo appuntamento. L’episodio tragico si è verificato due anni fa, nel 2017, ma adesso è tornato in alto tra le notizie di cronaca perché è appena stata emessa la condanna per l’omicidio della ragazza.

Tinder, Sydney Loofe va all’appuntamento: uccisa e fatta a pezzi

Si chiamava Sydney Loofe e aveva appena 24 anni. Era uscita di casa il 15 novembre del 2017 per andare all’appuntamento preso con un uomo conosciuto su Tinder. Da quel momento, nessuno l’ha più rivista. Poi, la scoperta macabra. Prima di uscire di casa scriveva su Snapchat: “Pronta per il mio appuntamento”, da quel momento in poi più nulla.

E’ passato un mese dopo la sua scomparsa: poi, le forze dell’ordine hanno ritrovato il cadavere della vittima. Il quotidiano inglese, Daily Mail, racconta che la 24enne si è incontrata con un uomo di 52 anni per prendere parte ad un gioco erotico. L’uomo avrebbe poi coinvolto anche la sua compagna, entrambe propense. Non si sa ancora come sia successo e da dove sia scaturito tutto il resto. A quanto pare, però, la ragazza sembra essere morta per asfissia. Probabilmente, il carnefice deve averle legato al collo il filo del telefono. Poi, avrebbe fatto a pezzi il cadavere per seppellirlo e farne scomparire ogni traccia. Una vicenda che ha terrorizzato l’America e non solo. Ci sono sempre più persone che si conoscono su Tinder e su altre applicazioni come questa, per cui, è importante fare attenzione prima di accettare qualsiasi appuntamento o richiesta.