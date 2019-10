Pamela Prati riceve un colpo basso da Pietro Tartaglione, compagni di Rosa Perrotta: ecco cosa dice l’ex corteggiatore su Instagram.

Sono passati diversi mesi dal caso Pamela Prati. Eppure, l’argomento fa ancora tanto parlare di se. Proprio poche ore fa, Pietro Tartaglione, futuro marito di Rosa Perrotta, si è scagliato contro l’ex showgirl sarda proprio per questo motivo. È in macchina, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Quando, dopo aver visto un’ospitata della Prati per una fiera riguardante le nozze, il campano si è scagliato contro di lei su Instagram. Ecco cosa ha dichiarato.

Pietro Tartaglione contro Pamela Prati: l’attacco su Instagram

“Si è inventata un matrimonio, un compagno e dei figli, e noi la premiamo per farle fare da testimonial ad un evento riguardante il matrimonio”, sbotta Pietro Tartaglione su Instagram contro Pamela Prati. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha fatto, infatti, queste rivelazioni dopo aver appreso dell’ospitata della showgirl sarda a questa fiera dedicata alle nozze. E poi continua: “Brava Pamela, continui a lucrare su questa situazione”.

