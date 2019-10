Daniela Poggi in lacrime racconta il dramma di sua madre: “Non perdiamo occasione per dare un bacio”

Daniela Poggi piange a Vieni da me parlando della madre e del suo dramma: Caterina Balivo le tiene la mano e lei trova il coraggio per lanciare un messaggio

Daniela Poggi è stata protagonista, oggi, a Vieni da me, programma condotto da Caterina Balivo. Sì, perché si è parlato di un argomento molto toccante che ha commosso veramente tutti, sia a casa che in studio. Daniela ha parlato del dramma di sua madre ed ha usato parole che sicuramente hanno toccato i sentimenti delle persone che erano a casa ad ascoltare. Tra le lacrime, ha cercato di lanciare messaggi profondi e sinceri a tutte le persone che potevano ascoltarla in quel momento. Abbiamo ascoltato le sue parole direttamente da Rai Play, in streaming video, ecco cosa siamo riusciti ad evidenziare.

Daniela Poggi, Vieni da me: “Non perdiamo l’occasione per dare un bacio”

Un dramma enorme per Daniela Poggi. Sua madre malata di Alzheimer e tanta sofferenza nel cuore di una donna che prova a raccontare a 360 gradi quella che è la sua personale esperienza. Non è riuscita a trattenere le lacrime, ma ha voluto comunque esprimersi su questo argomento: “Non perdiamo mai l’occasione di dare un abbraccio, un bacio, un saluto. Perché potrebbe essere l’ultima volta in cui lo facciamo. Sarà l’età… Che mi fa commuovere sempre…”.

E’ un argomento che la tocca molto. Caterina Balivo sapeva che non sarebbe stato facile per lei un momento del genere in trasmissione e per questo motivo le ha tenuto la mano per tutto il tempo dell’intervista. Un bel gesto. Daniela Poggi, ex conduttrice di Chi l’ha visto, è molto impegnata socialmente per quanto riguarda l’Alzheimer: infatti, quando a settembre si è tenuta la 26esima giornata mondiale delle malattie neuro degenerative ha preso parola davanti ad un vastissimo pubblico parlando di questa drammatica malattia nel teatro comunale di Casalmaggiore. Non tutti lo sanno, ma l’Alzheimer è una delle malattie più tragiche che possano colpire una persona. Chi ha a che fare con persone affette da questa sindrome non riesce a vivere serenamente perché bisogna fare i conti con una persona che non è più quella di prima. E quella persona, talvolta, può essere un padre o una madre.