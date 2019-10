View this post on Instagram

Ho sempre amato la musica. Chi mi conosce sa che non potrei stare un giorno, che dico, un’ora senza di lei. Involontariamente riesce sempre a essere una parte definente della mia vita e per questo da qualche settimana ho iniziato a prendere lezioni di chitarra. Non sono ancora ferratissima come si può notare😁. Di sera mi esercito un po’ e da quando l’ho tirata fuori per la prima volta Saba si è rivelata particolarmente interessata. Si avvicina, a volte miagola a tempo, poi si sdraia accanto a me ed è come se mi ascoltasse. Ieri sera ho messo la telecamera e come previsto non mi ha delusa.. sto ancora cercando di capire se fosse una richiesta di aiuto o se volesse partecipare😋 @sabamiao