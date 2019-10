L’attrice e produttrice rumena Madalina Ghenea è pronta per il passo importante con il suo nuovo fidanzato: l’ex valletta di Sanremo andrà a convivere

Aria di novità per Madalina Ghenea. Il cuore dell’attrice e produttrice rumena è tornato a battere e, come svelato dal settimanale Oggi, l’ex valletta di Sanremo sarebbe pronta ad affrontare un passo molto importante con il suo nuovo fidanzato. La Ghenea ha messo ormai alle spalle la storia d’amore con il connazionale Matei Stratan, dal quale ha avuto una figlia, Charlotte, nata nel 2017. Adesso il cuore della rumena batte per Leonardo Del Vecchio, giovane imprenditore italiano.

Madalina Ghenea fidanzato: l’attrice pronta alla convivenza

Finalmente arrivano buone notizie per Madalina Ghenea. L’attrice rumena, dopo la fine della storia d’amore con il suo ex compagno, adesso ha un nuovo fidanzato. Il cuore della Ghenea, infatti, batte fortemente per il giovane imprenditore italiano Leonardo Del Vecchio, che fa parte di una delle famiglie più ricche d’Italia. Come rivela il settimanale Oggi, Madalina sarebbe pronta ad affrontare un passo molto importante con l’imprenditore italiano. L’attrice, infatti, sarebbe pronta per andare a convivere con Leonardo Del Vecchio. Un passo importante soprattutto se pensiamo alle precedenti storie d’amore vissute dalla Ghenea.

La vita privata dell’attrice e produttrice rumena, infatti, è sempre stata molto movimentata. Dal 2012 al 2013 è stata fidanzata con l’attore Gerard Butler, protagonista di “300“, “Attacco al potere” e altre pellicole molto famose. Fino al gennaio 2014, invece, ha avuto una relazione con l’attore irlandese Michael Fassbender, conosciuto l’anno prima durante il Toronto Internation Film Festival. Dal 2016 fino a poco tempo fa, invece, è stata legata sentimentalmente al già citato Matei Stratan, imprenditore rumeno dal quale ha avuto la primogenita Charlotte. Nel corso degli anni, inoltre, a Madalina Ghenea è stato attribuito anche un flirt amoroso con Leonardo Di Caprio, che lei ha prontamente smentito.