Per chi non conoscesse Leonardo Del Vecchio, ecco chi è il nuovo fidanzato di Madalina Ghenea nonché uno degli uomini più ricchi al mondo secondo Forbes

Dopo la fine della relazione con l’imprenditore rumeno, il cuore di Madalina Ghenea adesso batte per Leonardo Del Vecchio. L’attrice e produttrice rumena, come rivelato dal settimanale Oggi, sarebbe pronta per la convivenza con l’imprenditore italiano. Pochi conosceranno la storia e il patrimonio di Leonardo Del Vecchio, nonostante lui sia uno degli uomini più ricchi al mondo secondo la rivista Forbes. Di seguito vi spieghiamo chi è il nuovo fidanzato dell’ex valletta di Sanremo e vi daremo qualche notizia anche sulla sua vita privata. Il giovane imprenditore, infatti, in passato è stato legato sentimentalmente ad un’altra showgirl italiana.

Chi è Leonardo Del Vecchio?

Leonardo Maria Del Vecchio è nato il 6 maggio 1995, ha ventiquattro anni ed è il figlio di Leonardo Del Vecchio, fondatore e presidente di Luxottica. La famiglia Del Vecchio è una delle più ricche d’Italia. Secondo la rivista Forbes, il padre del nuovo fidanzato di Madalina Ghenea è l’uomo più ricco della nostra nazione ed è il trentanovesimo al mondo con un patrimonio netto di 24,2 miliardi di dollari. ExilorLuxottica è la più grande holding produttrice e venditrice mondiale di occhiali e lenti che conta circa 150.000 dipendenti e oltre 8.000 negozi.

Del Vecchio jr. si è laureato in Economia aziendale e Management presso l’Università Bocconi. Nel novembre 2017 è entrato in Luxottica nel team Wholesale EMEA con l’obiettivo di supportare le filiali commerciali in Europa e Medio Oriente. Di recente Leonardo Maria ha guidato un importante progetto: le aperture dei flagship store di Ray-Ban a Milano, Roma e Verona. Il 30 aprile 2019 è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione di Luxottica Group S.p.A. Attualmente è Head of Retail Italy di Luxottica Group e guida le attività di Salmoiraghi & Viganò e di Sunglass Hut in Italia.

Nel passato amoroso di Leonardo Maria Del Vecchio c’è anche una storia d’amore con Alessia Tedeschi, modella e attrice di origini abbruzzesi. Adesso, però, il cuore del giovane e ricco imprenditore batte solo per Madalina Ghenea. L’attrice e produttrice rumena ha saputo conquistarlo e adesso è pronta per un passo molto importante, la convivenza. Probabilmente la Ghenea avrà già conosciuto l’importante famiglia del fidanzato, che fa capo al padre, l’uomo più ricco d’Italia. Chissà se l’attrice deciderà di convolare a nozze con il giovane rampollo della famiglia Del Vecchio e magari fare un secondo figlio.