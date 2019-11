Infuocato botta e risposta tra Karina Cascella e una dama del trono Over di Uomini e Donne, le due non se le mandano a dire

Karina Cascella è stata per anni una delle opinioniste cardine, del programma di Maria De Filippi, ‘Uomini e Donne’, e nonostante da qualche anno non ricopra più questo ruolo all’interno del programma, non è inusuale che attraverso Instagram, commenti quanto accade nelle puntate. E’ proprio una delle ultime puntate del trono over, ad averla fatta stizzire, provocando un botta e risposta al veleno, con una dama del trono over. Vediamo nel dettaglio cosa è successo, da scaturire questa reazione nella Cascella.

Karina Cascella contro una dama del Trono Over, il botta e risposta al veleno

Karina Cascella, si è apertamente schierata con Gemma Galgani, dopo aver visto una delle ultime puntate di ‘Uomini e Donne’. In particolare Karina, stando a quanto riportato dal sito ‘Gossip e tv’, non avrebbe preso molto bene che la dama Barbara De Santi, abbia ballato con il cavaliere sceso a corteggiare Gemma Galgani. Karina in un Instagram Stories riportata da ‘Gossip e TV’, avrebbe detto che Tina Cipollari, in confronto fa di tutto per provocare Gemma, ma è dovuto al ruolo che ricopre. Mentre la dama Barbara, sembrerebbe si sia approfittata della situazione poco chiara, tra Gemma e il suo corteggiatore, per poter ballare con lui. La risposta della dama non si è fatta attendere. Dopo solo qualche ora, sempre stando a quanto riportato da ‘Gossip e TV’, la De Santi avrebbe ricordato alla Cascella, di essersi conosciute a Milano, e che conoscerla avrebbe dovuto far capire all’ex opinionista che è un altro tipo di persona, rispetto alla “s****” come da lei definita. Non ci resta che aspettare per conoscere ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.