The Real Housewives Napoli, il nuovo programma in onda su Real Time: scopriamo insieme cosa accadrà dal 29 Novembre, il cast e le curiosità

Real Time non smette mai di stupirci, la rete, sta infatti rilasciando un nuovo programma, che sarà probabilmente seguitissimo. Si tratta di una versione italiana del più celebre telefilm, Desperate Housewives, versione Napoletana. Dopo il Boss delle Cerimonie, un altro programma, che ci farà entrare nel cuore della vita della ‘Napoli bene’, portandoci alla scoperta di tante realtà differenti e forse inimmaginabili. Con sei protagoniste della ‘Napoli Bene’ avremmo l’occasione di entrare in un mondi visto forse solamente nei telefilm, e che invece è più vicino e reale di quanto pensiamo. Quindi scopriamo qualcosa insieme sul cast e le curiosità del programma.

The Real Housewives Napoli, su Real Time: cast e curiosità

The Real Housewives, avrà il via dal 29 Novembre 2019 su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. Il programma si occuperà di narrare e catapultarci nella vita di 6 donne, dell’elitè Napoletana, ‘sfidandosi’ a colpi di sfarzo e di party extra lusso. Il programma ci farà entrare nel vivo della loro quotidianità, mostrandoci realtà a noi lontane e che forse neanche riusciamo a immaginare. Le sei donne della ‘Napoli bene’, sono amiche da sempre, ma, allo stesso tempo, rivali per antonomasia; frequentano gli stessi ambienti esclusivi e lo stesso circolo d’elitè. Real Time le ha descritte come ricche, sfrontate ed eccessive, che si sfideranno a colpi di stile e di lusso, portandoci alla scoperta delle loro vite, dei rapporti con i figli, con i mariti, gli ex, gli amici e il loro lavoro. Tra le altre cose, ci spetta un tour nei porti più belli e affascinanti di Napoli, alla scoperta di luoghi a molti sconosciuti. Non ci resta che aspettare lo svolgersi delle puntate, per capire se il format avrà lo stesso successo anche delle versioni oltreoceano.