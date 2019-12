The New Pope: la seconda stagione della serie tv che ha sconvolto il mondo

Di cosa parla The New Pope, quando esce la seconda stagione della serie tv di Sky che parla del Papa in un modo tra l’irriverente e lo sconvolgente. Ecco cosa sapere.

Quando era uscita la prima stagione di The Young Pope il mondo intero era letteralmente impazzito per questa straordinaria serie tv. Ora, finalmente, arriva la notizia di una seconda stagione, intitolata The New Pope prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside. Torna quindi una delle fiction più irriverenti, particolari e intense di tutto il mondo e, il giorno di uscita da segnarsi sul calendario è il 10 gennaio 2020. Ma di cosa parlerà questa volta la serie creata e diretta dal Premio Oscar Paolo Sorrentino?

Quando esce la seconda stagione del telefilm di Paolo Sorrentino?

Il 10 gennaio 2020 torna la seconda stagione di The New Pope, la serie tv di Paolo Sorrentino con Jude Law e John Malkovich. Proprio in questi giorni è stato distribuito il nuovo manifesto e a qualche foto che hanno già incuriosito particolarmente tutti i fan della serie di Sky-HBO-Canal +. Ma di cosa parlerà?

Trama della serie tv: dopo Jude Law arriva John Malkovich

La sinossi della seconda stagione di The New Pope è stata resa nota. Pio XIII si trova in coma e al suo posto è arrivato Sir John Brannox un aristocratico inglese molto sofisticato che siederà sul soglio pontificio col nome di Giovanni Paolo III. Sembra essere un Papa perfetto, come tanti si aspettavano e come tanti speravano finalmente arrivasse. Eppure dietro a questa facciata sono molti i segreti e le fragilità che sta cercando di nascondere. Inoltre, dopo Pio XIII prendere il suo posto diventa ogni giorno più complicato. Intanto Voielle, dopo aver fatto salire questo Papa, deve gestire una folla inferocita di fedeli dopo che la chiesa è stata travolta da numerosissimi scandali che rischiano di travolgere tutte le alte gerarchie dello Stato Pontificio. Non mancano anche delle paticolari minacce esterne. Sofia ed Esther infatti sono due personaggi diversi da come ci saremmo potuti aspettare. Intanto, dal coma Pio XIII sembra lanciare mistici segnali e la folla, ogni giorno sembra idolatrarlo sempre di più.

Il cast di The New Pope: tutti gli attori

Nel cast di The New Pope troviamo quindi: