Wanda Nara, ospite di CR4 La Repubblica delle Donne, ha fatto alcune dichiarazioni riguardo le critiche su di lei e su quanto successo con Ivana Icardi.

Oggi nell’ultima puntata della stagione di CR4 La Repubblica delle donne è stata ospite Wanda Nara insieme ad Alfonso Signorini. La showgirl di Tiki Taka sarà l’opinionista del GF VIP che partirà su Canale 5 il 7 gennaio: nello studio di Chiambretti ha parlato delle critiche ricevute soprattutto dai tifosi dell’Inter, essendo l’argentina agente di Icardi, e della lite avuta con Ivana, la sorella di suo marito calciatore Mauro. Ecco le sue parole nello studio di Rete 4.

CR4, Wanda Nara confessa: “Non è facile per me, in Argentina non mi è mai successo”

Wanda Nara è stata ospite questa sera 18 dicembre 2019 di CR4 La Repubblica delle Donne insieme ad Alfonso Signorini. L’argentina sarà la nuova opinionista del GF VIP che partirà il 7 gennaio su Canale 5. La moglie e agente di Mauro Icardi è sempre stata oggetto di critiche, soprattutto quando la sua dolce metà giocava nell’Inter. In merito a questo ha rivelato che in Italia per le donne non è facile vivere nel mondo del calcio. “Dico sempre quello che penso. Mi succede in Italia, nel mondo del calcio, che non è facile per una donna. In Argentina non mi è mai successo. Penso che non mi conoscono. Soprattutto a Milano c’è questa visione particolare su di me” sono le parole di Wanda.

Si è poi passati alla questione su Ivana Icardi: la sorella di Mauro, durante la sua partecipazione al GF VIP, ha fatto delle dichiarazioni spiacevoli sulla cognata. La Nara ha detto la sua: “E’ ancora piccola, ha voluto cercare questa strada per entrare nel mondo dello spettacolo. Con l’esperienza che ho conta sempre più la famiglia, non farei mai una cosa del genere. Dopo il suo GF non l’ho più vista. Lei in Argentina, nel GF, ha detto altre cose su di me“.