Chi è la moglie di Massimo Ceccherini? È sposato oppure no?

Ospite a Domenica In, Massimo Ceccherini parlerà del film Pinocchio. Ma in tanti si chiedono: l’attore è sposato oppure no? Perché non sappiamo niente della sua vita privata?

Massimo Ceccherini è uno degli ospiti che arriverà nel salotto di Mara Venier per la puntata di Domenica 22 dicembre di Domenica In. L’attore parlerà, negli studi RAI Fabrizio Frizzi, del film in cui ha recitato, Pinocchio, di Matteo Garrone che è uscito da qualche giorno fa. Ceccherini in questa pellicola interpreta la volpe mentre mastro Geppetto prende vita grazie a Roberto Benigni e nel cast ci saranno anche Rocco Papaleo e Gigi Proietti. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Ha una moglie oppure no? È fidanzato? E dove vive?

Massimo Ceccherini ha una moglie?

Per quanto riguarda la vita privata di Massimo Ceccherini c’è sempre stato un po’ un alone di mistero intorno alla sua compagna e alla sua sfera diciamo più privata. Eppure sappiamo che durante l’edizione 2017 dell’Isola dei Famosi, Ceccherini aveva svelato di avere un grande amore di nome Elena Labate.

Chi è Elena Labate

I due stanno insieme ormai da diversi anni, ma non sappiamo se sono sposati oppure no. Poco importa visto che la coppia è affermatissima. Elena Labate sappiamo poi che è Reggio Calabria. Non sappiamo quanti anni abbia però, ma è normale visto che l’abbiamo “scoperta” solo quando è balzata agli onori delle cronache per la dedica d’amore di Ceccherini per lei durante il reality L’Isola dei Famosi. Pare che la coppia non abbia figli, ma l’intenzione di allargare la famiglia c’è.

Dove abita Ceccherini?

Massimo Ceccherini e Elena Labate vive poco fuori da Firenze, in campagna. Elena per amore ha lasciato Reggio Calabria e si è trasferita da lui. Ma sappiamo che la coppia ha anche altri possedimenti e Ceccherini ha sicuramente vissuto per lungo tempo anche a Roma.