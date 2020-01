Wanda Nara, scatti ‘bollenti’ in costume: prima mostra il lato B, poi il decolleté, Instagram in tilt per il corpo mozzafiato dell’argentina.

Wanda Nara è una delle donne più belle e sensuali che ci sono in tv. La moglie di Mauro Icardi, infatti, ha un corpo mozzafiato, nonostante sia mamma di ben 5 figli, e non ha problemi a mostrarlo anche sui social. Il suo profilo Instagram, ad esempio, pullula di foto e video che mettono in evidenza le sue forme esplosive. La conduttrice argentina, nonché prossima opinionista del Grande Fratello Vip accanto a Pupo, è sempre molto attiva sui social e condivide con i fan un po’ tutto, comprese le foto ‘bollenti’. Proprio come ha fatto qualche ora fa, quando ha pubblicato alcuni scatti davvero super, in costume da bagno, mostrando prima il suo lato B e poi il decolleté mozzafiato: vediamo insieme le immagini.

Wanda Nara in costume: lato B e decolleté mozzafiato, Instagram in delirio

Wanda Nara sa sempre come far impazzire i suoi fan. La bella conduttrice argentina in questi giorni è stata alle Maldive con la sua grande famiglia, in un resort extra lusso, che ha permesso a lei e ai suoi cari un po’ di relax tutti insieme, prima di tornare alla vita quotidiana, in cui lei e suo marito sono costretti a stare lontani visto che lui gioca nel Paris Saint-Germain. Poco fa Wanda ha deciso di far impazzire tutti, pubblicando sul suo profilo alcuni scatti a dir poco da urlo, in cui lei indossa un costume molto ‘particolare’. Si tratta di un pezzo unico, con le maniche lunghe, e con una cerniera che lo chiude sul davanti. L’effetto è un po’ quello della muta da sub, ma la differenza sta nel fatto che il costume di Wanda è super sgambato e minuscolo dietro. Nella prima foto, infatti, la Nara è di spalle e mostra il suo lato B mozzafiato, appena coperto dal costume.

Nella seconda foto, invece, Wanda si riprende in primo piano. La sua espressione è piuttosto corrucciata perché oggi è l’ultimo giorno di vacanza per lei. Ma tutti gli occhi sono caduti altrove. La Nara, infatti, si riprende dall’alto, con la cerniera del costume abbassata, che mette ben in evidenza il suo decolleté esplosivo e davvero incontenibile.

Gli scatti ‘bollenti’ hanno subito mandato Instagram in tilt. Del resto, è davvero impossibile non impazzire davanti a tanta bellezza e sensualità!