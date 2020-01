Dopo tanti anni, Paola Barale svela il motivo per il quale si è lasciata con Gianni Sperti nell’intervista rilasciata a Peter Gomez su NOVE

Paola Barale è stata una delle icone di bellezza degli anni ottanta e novanta in Italia. La showgirl viene soprannominata la sosia di Madonna, proprio per via della somiglianza con Veronica Ciccone. In televisione ha iniziato accanto a Mike Buongiorno come valletta ne “La ruota della fortuna“, per poi spiccare il volo con “La sai l’ultima?” e “Buona Domenica“. La sua vita sentimentale è stata abbastanza movimentata: dopo la relazione con il conduttore di Bim bum bam Marco Bellavia, la Barale ha sposato il ballerino Gianni Sperti. I due, però, hanno divorziato qualche anno dopo, quando la showgirl ha conosciuto il modello israeliano Raz Degan. La loro storia d’amore è stata abbastanza movimentata, ma ha vissuto attimi di grande dolcezza in una delle ultime edizioni de L’Isola dei Famosi. La Barale fece una bellissima sorpresa all’israeliano, suggellando – almeno per i fan – il ritorno di fiamma.

Paola Barale e Gianni Sperti perchè si sono lasciati?

L’unico matrimonio della Barale resta quello con Sperti. I due sembravano davvero una bella coppia, ma la loro relazione è durata molto poco. Intervistata da Peter Gomez, durante il programma “La Confessione” trasmesso su NOVE, la Barale ha dichiarato i motivi per i quali la loro storia è finita: “Lui voleva dei figli, ma io avevo altre priorità, come ad esempio il lavoro” la showgirl poi ha aggiunto “Lui lavorava, ma non sempre. I bambini si fanno quando c’è stabilità. Era un uomo forte, ma durante la relazione era emotivamente distaccato”. Per la prima volta dunque dopo tanti anni, la Barale ha rotto il silenzio ed ha svelato i motivi che hanno portato alla fine della storia d’amore con Sperti. Nel corso dell’intervista, inoltre, la sosia di Madonna ha smentito anche una presunta relazione con Maria De Filippi: “All’inizio non capivo, perché io non conosco molto bene la signora De Filippi. L’avrò vista si e no dieci volte in tutta la mia vita in studio. Col senno di poi, quando finì Buona Domenica […] Secondo me io l’ho capito, non dipendeva molto da me ma dai comportamenti di altre persone che stavano intorno a me che facevano sì che la gente potesse pensare questo”.

Ad oggi pare che la Barale sia single e che anche la relazione con Raz Degan sia definitivamente tramontata.