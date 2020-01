Sguardi maliziosi tra Brad Pitt e Jennifer Aniston alle premiazioni dei Golden Globes, i fan sperano in un ritorno di fiamma: “La cotta non passa”

Brad Pitt è uno degli attori più affascinanti di Hollywood. Con il suo charme e la sua eleganza ha conquistato i cuori delle fan. Per anni l’attore è stato affiancato da Angelina Jolie, anche lei tra le attrici più belle del panorama dello spettacolo. I due si sono conosciuti sul set di Mr and Mrs. Smith, dove interpretavano due coniugi molto ‘violenti’. La loro relazione venne ufficializzata nel 2006, quando in un’intervista rilasciata alla rivista People, l’attrice dichiarò di aspettare un figlio dall’attore statunitense. I due sono convolati a nozze il 23 agosto 2014 in una cerimonia privata nel loro castello a Miravall, in Francia. La loro relazione è terminata qualche anno dopo: nel 2016 la Jolie presentò l’istanza di divorzio e nel 2019 la corte li ha definiti ufficialmente single.

Prima della Jolie, però, l’attore statunitense è stato legato sentimentalmente a Jennifer Aniston, altra attrice dalla straordinaria bellezza.

Brad Pitt e Jennifer Aniston, sguardi maliziosi ai Golden Globes

Brad e Jennifer si sono conosciuti nel 1998 e due anni dopo si sono sposati. Il loro matrimonio, festeggiato in una cerimonia privata a Malibù, è durato cinque anni. Nel 2005, infatti, la coppia ha annunciato la separazione. Nello stesso anno Pitt ha conosciuto Angelina Jolie. Anche con la Aniston, l’attore statunitense formava una coppia splendida.

A distanza di parecchi anni, i due si sono incontrati nuovamente ieri in occasione della premiazione dei Golden Globes 2020, dove Pitt è stato premiato come miglior attore non protagonista per l’interpretazione in “Once Upon a Time… in Hollywood“. I due erano seduti ad un tavolo di distanza e quando l’attore statunitense si è alzato per andare a ricevere il premio, la Aniston si è lasciata andare a sguardi molto maliziosi. Su Twitter i fan sono letteralmente impazziti, sperando in un ritorno di fiamma. Qualcuno, invece, ha scritto: “Jennifer guarda Brad come tutte noi perchè dalla cotta non si guarisce mai”. Qualcun altro, invece, ha aggiunto: “Siamo tutte come Jennifer, come non capirla“. Segno che l’attore non è apprezzato solo dalla sua ex moglie.

Jennifer Aniston guarda Brad Pitt come tutte noi perché dalla cotta per Brad non si guarisce mai#GoldenGlobes#goldenglobes2020 pic.twitter.com/YOKQksL4pa — Chiara Caporossi (@ChiaraCaporossi) January 6, 2020

L’attore statunitense era da solo alla premiazione dei Golden Globes e durante il discorso di ringraziamento ha dichiarato: “Sono venuto da solo. Volevo portare mia madre, ma non ho potuto, perché dicono abbia una relazione con ogni persona che mi cammina al fianco. Sarebbe stato imbarazzante”.