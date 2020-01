Grande Fratello Vip, colpo di scena: cosa cambierà con l’inizio di Sanremo

Grande Fratello Vip, colpo di scena: cosa cambierà nella programmazione del reality con l’inizio di Sanremo 2020.

Manca poco all’inizio della nuova scoppiettante edizione del Grande Fratello Vip. Si tratta della quarta edizione del reality dedicata ai personaggi famosi. Un cast super interessante, quest’anno. A partire dal conduttore Alfonso Signorni e dalla coppia inedita di opinionisti, Wanda Nara e Alfonso Signorini. E proprio oggi, in occasione della conferenza stampa in diretta da Cinecittà, sono stati svelati alcuni dettagli inediti sulla prossima edizione del programma. Dettagli sulla casa, sulle nuove stanze, ma anche sulla messa in onda delle puntate. Ben due prime serate, il mercoledì e il venerdì, a partire da domani 8 gennaio e venerdì 10. Ma qualcosa cambierà con l’inizio del Festival di Sanremo.

Grande Fratello Vip, colpo di scena: durante la settimana di Sanremo niente puntata di venerdì

Il Grande Fratello Vip quest’anno andrà un onda il lunedì e il venerdì: doppio appuntamento, per garantire ad ogni personaggio di fare uscire la propria personalità. Una novità assoluta per il reality di Canale 5, che è giunto alla sua quarta edizione per quanto riguarda la versione ‘vip’. Si partirà mercoledì 8 gennaio e venerdì 10 gennaio, ma il doppio appuntamento andrà avanti fino alla settimana di Sanremo. Proprio così, la kermesse canora più famosa del nostro Paese andrà in onda dal 4 all’8 febbraio e, per quella settimana, il Grande Fratello Vip andrà in onda solo di lunedì. Niente doppio appuntamento, quindi, per quella settimana, in cui i riflettori saranno interamente puntata sul Festival di Sanremo, giunto alla sua 70esima edizione. E, proprio sul Festival, Pupo si è lasciato andare a una clamorosa confessione, ai microfoni dei nosyri inviati nella Casa di Cinecittà: l’opinionista del Grande Fratello ha rivelato di preferire questa esperienza al GF alla partecipazione al Festival di Sanremo.