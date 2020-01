Grande Fratello Vip, la nuova casa: stanze, novità e com’è fatta la nuova Casa che ospiterà la quarta edizione del reality.

Manca pochissimo alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. Una doppia puntata di esordio, mercoledì 8 e venerdì 10 gennaio, in cui i concorrenti si divideranno in due gruppi, per varcare la porta rossa della Casa più spiata della Tv. Tutto è pronto, anche il conduttore Alfonso Signorini, che non vede l’ora di partite con quella che è un’avventura del tutto inedita per lui: pur essendo nel cast del reality da tanti anni come opinionista, non ha lo ha mai condotto. Nel ruolo di opinionisti, al suo fianco, ci saranno Wanda Nara e Pupo, più carichi che mai. Ma cosa sappiamo sulla nuova Casa che aprirà le porte domani? Ebbene, dalla conferenza stampa di oggi, a Cinecittà, sono emerse alcune interessantissime novità. Due nuove stanze, molto ‘particolari‘. Scopriamo di cosa si tratta.

Grande Fratello Vip, le novità della Casa: due nuove stanze, il Privé e il Castigatoio

Ancora pochissime ore e la Casa più famosa della tv aprirà di nuovo la sua Porta Rossa. Il Grande Fratello Vip è pronto a tornare in onda da domani sera, 8 gennaio. Tutto pronto, tutti pronti, ma, soprattutto, la Casa è più che pronta! E, se alcune cose restano ‘intoccabili’ (come le stanze da letto e il Confessionale), ci saranno due grandissime novità nella Casa di quest’anno. La prima si chiama Privè. Si tratta di parte della casa del tutto nuova e il nome è molto eloquente: è privata di tutto, molto scomoda e sarà difficile viverci. L’altra novità è rappresentata dal Castigatoio. Il nome, qui, dice tutto: “Qui ci divertiremo a propinare alcune penitenze ai nostri Vip” racconta Andrea Palazzo, uno degli autori. Insomma, grandi novità, e un ritorno al passato, la suite, definito un luogo ‘fiabesco” Non ci resta che attende domani sera per ammirare in esclusiva la Casa con tutte le sue novità! Lo seguirete?