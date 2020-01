Eleonora Daniele, splendida notizia per la conduttrice Rai: arriva l’annuncio in diretta TV poco fa a ‘Storie Italiane’, grande emozione in studio

Eleonora Daniele è ormai da 3 anni, la conduttrice di ‘Storie Italiane’, in diretta tutte le mattine sulle reti Rai. La conduttrice vanta un curriculum di tutto rispetto, ed è diventata uno dei volti cardine di Rai 1. Amatissima dal pubblico, prima di approdare alla conduzione di ‘Storie Italiane’, è stata alla conduzione di ‘Uno Mattina’, fino al 2011, insieme a Massimo Giletti, ha condotto ‘Miss Italia nel Mondo 2007’, poi ancora ‘Linea Verde’. Insomma una carriera davvero ricca di successi, che le hanno portato certamente molte soddisfazioni. La Daniele oltre ad aver raggiunto molti successi lavorativi, l’anno scorso ha coronato il sogno di sposare il compagno Giulio Tassoni, dopo 15 anni di fidanzamento e 4 di convivenza. L’imprenditore che ha conquistato il cuore della donna, è sempre rimasto accanto alla donna, seppur non sotto i riflettori. I due si sono sposati lo scorso settembre e alle nozze erano stati invitati anche Mara Venier e il marito Nicola Carraro. Ma le sorprese non sono finite qui! Si perché c’è una splendida notizia in arrivo per la coppia, che la conduttrice ha deciso di rivelare in diretta poco fa al termine del suo programma… Andiamo a scoprire insieme cos’ha detto!

Eleonora Daniele, splendida notizia per la conduttrice: l’annuncio durante ‘Storie Italiane’

Eleonora Daniele, dopo aver coronato il sogno lungo 20 anni di sposare l’amato Giulio, ha deciso di condividere in diretta Tv un’altra splendida notizia. La conduttrice, infatti, ha risposto alle insistenti domande che ormai da settimane circolavano sul web circa la sua possibile gravidanza. La conduttrice si è sempre mostrata all’interno del programma con abiti eleganti e fasciati, che mettevano in mostra il fisico asciutto e longilineo, quindi non è passato inosservato al pubblico il suo cambio di look. Da tailleur attillati ed eleganti, è passata ad un abbigliamento molto più comodo e morbido, che nascondeva le forme. Le domande circa il suo possibile stato gravidico sono quindi nate spontanee! Stamattina la Daniele ha deciso di rivelare tra lo stupore del pubblico di essere incinta di una bimba e che la chiamerà Carlotta.

Visibilmente emozionata e sorridente è stata circondata da uno studio trepidante e applaudente. Visibilmente emozionati, anche gli ospiti e gli opinionisti si sono alzati per gioire della notizia.

Anche l’amica Samantha De Grenet ha pubblicato una storia, poi ricondivisa dalla Daniele sul suo profilo Instagram Ufficiale, emozionata e trepidante.