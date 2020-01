Ivan Gonzalez, concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, attacca Paola Caruso: “Mi ha offeso”, le sue parole

Ivan Gonzalez è uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Lo spagnolo è divenuto famoso nel nostro paese grazie all’esperienza nel programma Uomini e Donne. Ivan, dopo un lungo percorso, decise di uscire dal programma con Sonia Pattarino. La loro storia d’amore è durata qualche mese ed è terminata poco prima dell’inizio del GF VIP 4. Ivan è un latin lover e tra i vari flirt amorosi può contare anche quello con Paola Caruso, ex Bonas di Avanti un altro. I due si conobbero a Superviventes, versione spagnola de L’Isola dei Famosi. Paola, stando a quanto dichiarato in televisione e sui giornali, è stata sedotta e abbandonata dallo spagnolo. Quando ha saputo dell’ingresso nella casa dello spagnolo, l’ex Bonas ha voluto lanciare un appello alle concorrenti del reality show di Canale 5: “State attente ad Ivan. Vi fa innamorare e poi vi abbandona“. Anche in questi ultimi giorni la Caruso è stata ospite nei programmi di Barbara D’Urso ed ha attaccato duramente l’ex tronista di Uomini e Donne.

Grande Fratello Vip, Ivan Gonzalez attacca Paola Caruso

Dopo le dichiarazioni rilasciate in televisione e sui giornali, il Grande Fratello ha chiesto ad Ivan un parere sulla Caruso. Il gieffino infatti, parlando con Licia Nunez, ha dichiarato: “Mi hanno chiesto di Paola in confessionale, quindi presumo stia parlando ancora male di me“. L’ex tronista di Uomini e Donne ha affrontato così l’argomento con i suoi coinquilini e in modo particolare con la già citata Licia Nunez e con Elisa De Panicis. Ivan ha raccontato come è nata la loro amicizia durante il programma Superviventes: “Nessuna la sopportava, solo io la difendevo” Ivan poi ha aggiunto “Quando è uscita poi ha iniziato ad offendermi, dicendo che io ero gay…“. Secondo quanto dichiarato dal concorrente del Grande Fratello Vip 4, Paola pensava che tra lei e Ivan potesse nascere una storia d’amore, ma quando l’ex tronista l’ha respinta pare che abbia iniziato ad inveire nei suoi confronti.

È probabile che le dichiarazioni di Paola e Ivan diventino materiale per la prossima puntata del Grande Fratello Vip 4. Già nella seconda puntata abbiamo assistito ad un confronto tra Pago e Serena e tra Licia Nunez e l’ex compagna Imma Battaglia. Questa volta potrebbe essere il turno dell’ex tronista, che potrebbe confrontarsi con la sua ex compagna di avventura a Superviventes. Conoscendo la Caruso, si prevedono fuoco e fiamme.