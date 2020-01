Chi è Rancore? In questo articolo vi diciamo il significato del suo nome, le frasi più belle e le curiosità sul rapper in gara al Festival di Sanremo 2020

Rancore sarà uno dei big in gara nella settantesima edizione del Festival di Sanremo. Il rapper si presenterà con il brano “Eden“, scritto da egli stesso e da Dario Faini, in arte Dardust. La canzone ha come tema l’ambiente ed è vicino alla lotta dei “Fridays for Future“, il movimento guidato dalla giovane Greta Thumberg. Il rapper, di origini metà croate e metà egiziane ma italiano a tutti gli effetti, ha partecipato al festival della canzone italiana anche lo scorso anno in coppia con Daniele Silvestri. Il brano si classificò al sesto posto, ma vinse il Premio della Critica, il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e il Premio Sergio Bardotti per il miglio testo. Tutti questi riconoscimenti hanno consentito al rapper di avere maggiore notorietà nel panorama musicale nazionale. Tarek Iurcich, vero nome del cantante, si ripresenta quest’anno dove cercherà di bissare i riconoscimenti dello scorso anno.

Chi è Rancore?

In un’intervista rilasciata a Leggo, il rapper ha dichiarato di aver scelto questo nome d’arte a 16 anni quando “usavo la creatività del rap per sfogare l’argento vivo che avevo dentro“. Il cantante poi ha aggiunto: “Rancore è la mia malattia del nome che porto. Io mi vesto da Rancore per uccidere il rancore“. In passato, però, il suo primo nome d’arte è stato RINcuore. La carriera del rapper inizia da adolescente quando si avvicina sin da subito al mondo del rap e del hip hop romano. Ben presto conosce alcuni esponenti della scena emergente romana che gli consentiranno di produrre il primo disco, “Segui me“. L’album ottiene un discreto successo, grazie al quale il rapper avvia numerose collaborazioni, tra le quali quella con Fedez. In seguito arriveranno altri due album, “Elettrico” e “Silenzio“, mentre nel 2011 vince la competizione MTV Split Gala a pari merito con Clementino. Nel 2018, invece, ha pubblicato l’album che gli ha regalato maggior successo, “Musiche per bambini“. Riguardo alla sua vita privata non si conosce molto: non sappiamo, infatti, se il rapper sia fidanzato o meno. Anche sui social appare molto riservato.

Le frasi più belle

I testi del rapper romano sono molto profondi e alcune frasi sono veri e propri pezzi di poesia. Riportiamo di seguito alcuni aforismi tratti dai brani del cantante:

“Sognare non vuol dire che stai lì a dormire” (Sunshine)

“Ma che lusso è il cielo notturno quando è bussola dei miei viaggi” (L’albatro)

“Hai preso troppa confidenza con il male, tanto che state in confidenza, ormai è normale” (Rymebox #1).